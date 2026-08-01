Крепость для защиты восточных рубежей: село Миасское отмечает 290-летие со дня основания

Сегодня, 1 августа, село Миасское Красноармейского района отмечает 290-летие. Оно было основано на берегу реки Миасс в 1736 году как казачья крепость для защиты восточных рубежей. По данным на 1739 год там проживали 64 семьи, говорится в исторической справке на сайте сельского поселения. На рубеже XVIII—XIX вв. еков крепость стала станицей. С февраля 1924 — центром Миасского района, а с января 1941 и по сей день является административным центром Красноармейского района.