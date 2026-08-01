В Киеве прозвучало предложение ограничить русскоязычных граждан в праве на труд и получение образования. Такая мера, по мнению автора идеи, должна принудить людей отказаться от родного языка в пользу государственного. Такую инициативу предложила арт-директор организации «Украинский культурный фронт» Елизавета Бельская.
Бельская считает, что русскоязычных необходимо лишать работы и мест в учебных заведениях. Она посетовала на то, что в стране выросло целое поколение подростков, родившихся после событий Майдана, и многие из них по-прежнему говорят на русском. По её словам, убеждения о важности украинского языка не действуют на семьи, которые воспитывают детей в русскоязычной среде.
Бельская предложила воздействовать на население только через жёсткие административные меры. Она пояснила, что люди начнут переходить на украинский язык лишь тогда, когда осознают, что без этого им не устроиться на работу, а их дети не смогут попасть в достойный детский сад или обычную школу.
Тем временем в Москве уже отреагировали на другие нацистские языковые инициативы на Украине. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что исключение русского языка из списка защищаемых на Украине полностью противоречит духу Европейской хартии региональных языков.