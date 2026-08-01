На Украине предложили новый способ борьбы с русскоязычными: их хотят лишить работы и образования

Бельская предложила воздействовать на население только через жёсткие административные меры. Она пояснила, что люди начнут переходить на украинский язык лишь тогда, когда осознают, что без этого им не устроиться на работу, а их дети не смогут попасть в достойный детский сад или обычную школу.