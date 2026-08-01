Улица Суворова в Хабаровске бкдет частично перекрыта до 15 августа

В Хабаровске на две недели изменят движение автобусов из-за ремонта улицы Суворова, сообщает МАХ канал Мэрия Хабаровска.
Ограничения движения связаны с дорожными работами на перекрестке улиц Павла Морозова и Суворова.
В Хабаровске временно изменится схема движения транспорта на улице Суворова. Ограничения будут действовать с 1 по 15 августа в связи с активными дорожными работами на перекрестке улиц Павла Морозова и Суворова.
На этот период движение по улице Суворова будет перекрыто на участке от школы № 29 до улицы Пионерской.
Изменения затронут маршруты автобусов № 71−1 и № 71−2.
При движении в сторону Южного микрорайона автобусы будут следовать в объезд через улицы Репина и Краснореченскую с остановкой «Улица Сурикова».
В направлении центра города транспорт будет двигаться по улицам Суворова, Краснореченской и Репина с выходом на улицу Павла Морозова.
На время работ из схемы движения исключаются остановки:
«Администрация Индустриального района» при движении из центра;
«Судостроительный завод» при движении в центр.
Городские службы просят жителей заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения при поездках.