Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улица Суворова в Хабаровске бкдет частично перекрыта до 15 августа

Ограничения движения связаны с работами на перекрестке улиц Павла Морозова и Суворова.

В Хабаровске на две недели изменят движение автобусов из-за ремонта улицы Суворова, сообщает МАХ канал Мэрия Хабаровска.

Ограничения движения связаны с дорожными работами на перекрестке улиц Павла Морозова и Суворова.

В Хабаровске временно изменится схема движения транспорта на улице Суворова. Ограничения будут действовать с 1 по 15 августа в связи с активными дорожными работами на перекрестке улиц Павла Морозова и Суворова.

На этот период движение по улице Суворова будет перекрыто на участке от школы № 29 до улицы Пионерской.

Изменения затронут маршруты автобусов № 71−1 и № 71−2.

При движении в сторону Южного микрорайона автобусы будут следовать в объезд через улицы Репина и Краснореченскую с остановкой «Улица Сурикова».

В направлении центра города транспорт будет двигаться по улицам Суворова, Краснореченской и Репина с выходом на улицу Павла Морозова.

На время работ из схемы движения исключаются остановки:

«Администрация Индустриального района» при движении из центра;

«Судостроительный завод» при движении в центр.

Городские службы просят жителей заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения при поездках.