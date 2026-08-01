Ушел из жизни хоккеист Алексей Мурыгин

Благодаря силе воли и поддержке близких он сумел победить болезнь, вернуться на лед и продолжить профессиональную карьеру. К сожалению, недуг вернулся, и в последние годы мужественный спортсмен снова боролся с тяжелым заболеванием, но на этот раз организм не справился.