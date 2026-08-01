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Ушел из жизни хоккеист Алексей Мурыгин

Хабаровский клуб «Амур» сообщил о смерти своего воспитанника, бывшего голкипера Алексея Мурыгина. Спортсмену было всего 39 лет.

Источник: "Российская газета"

Хабаровский клуб «Амур» сообщил о смерти своего воспитанника, бывшего голкипера Алексея Мурыгина. Спортсмену было всего 39 лет.

Новость стала шоком для болельщиков, ведь многие помнят Алексея как бойца, уже побеждавшего смерть. В 2019 году у него был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины.

Благодаря силе воли и поддержке близких он сумел победить болезнь, вернуться на лед и продолжить профессиональную карьеру. К сожалению, недуг вернулся, и в последние годы мужественный спортсмен снова боролся с тяжелым заболеванием, но на этот раз организм не справился.

За родной хабаровский клуб он провел 168 матчей в элите российского хоккея. В ярославском «Локомотиве» вратарь установил исторический рекорд КХЛ по количеству «сухих» матчей за один сезон.

Завершив карьеру игрока, он остался в хоккее, передавая свой опыт молодым поколениям.