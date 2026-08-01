Волгоградские новости 1 августа: фейки, СВО, ажиотаж на АЗС, транспорт

«Никаких предпосылок к завершению СВО пока нет. Нужно достичь целей специальной военной операции. По моему мнению, это выход на западные границы Украины. Дальность дронов становится все больше, и той зоны безопасности, ради которой сейчас наши войска отодвигают границу, явно будет недостаточно. Европа не оставит возможности спокойно жить. Если мы согласимся на какое-то перемирие сейчас, то мы через год обречены на более страшную и кровавую войну», — цитирует Соболева news.ru.