Волгоградские новости 1 августа: фейки, СВО, ажиотаж на АЗС, транспорт

В Волгоградской области не объявляли 1 августа ни беспилотную, ни ракетную опасности, и первая ночь последнего месяца лета прошла тихо. Хотя жителям областного центра, пережившим накануне потрясение, не спалось.
Странный шум и грохот слышали жители Краснооктябрьского района: «Будто кто-то летит, но точно не самолёт». О звуках сирены писали обитатели севера города, но им тут же возразили — ничего не слышно.
Вдоволь наговорившись, горожане уснули, провели спокойную ночь и встретили ясное субботнее утро. Что обсуждают волгоградцы и чего ждут от субботы, в материале vlg.aif.ru.
Последствия атаки БПЛА: дышим вольно.
После пожаров накануне, когда после отражённой атаки украинских дронов два района города утонули в дыму, в Роспотребнадзоре успокоили: поначалу было превышение взвешенных частиц на западе областного центра в полтора-два раза, но во второй половине дня показатели вернулись в норму, дым развеялся, в настоящее время дышать можно, не опасаясь вреда для организма.
В домах, пострадавших от налёта БПЛА, специалисты продолжат сегодня замерять повреждённые окна. Пока пустые проёмы закрывают, чем придётся. Жильцам разъясняют, как получить материальную помощь за повреждённое имущество.
Родные оплакивают погибшую на юге женщину.
Когда это закончится: мнение депутата.
На вопрос, которым задаются волгоградцы: «Когда это закончится?!» — ответил накануне член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев.
«Никаких предпосылок к завершению СВО пока нет. Нужно достичь целей специальной военной операции. По моему мнению, это выход на западные границы Украины. Дальность дронов становится все больше, и той зоны безопасности, ради которой сейчас наши войска отодвигают границу, явно будет недостаточно. Европа не оставит возможности спокойно жить. Если мы согласимся на какое-то перемирие сейчас, то мы через год обречены на более страшную и кровавую войну», — цитирует Соболева news.ru.
Фейки в Сети: комментарии властей.
Накануне в Сети появились фейковые видео с губернатором Андреем Бочаровым и мэром Владимиром Марченко, которые якобы комментировали ситуацию, сложившуюся в Волгограде после атаки БПЛА, в том числе, о переносе повреждённого логистического объекта.
В администрации города сообщили: видео создано с помощью ИИ. Мошенники взяли за основу реальные записи и наложили на них фальшивые аудиодорожки. Волгоградцев призвали не доверять сомнительным источникам.
Ажиотаж на АЗС: бензина достаточно.
Волгоградские водители снова запаниковали — накануне на АЗС наблюдались очереди.
В облпромторге поспешили успокоить: ситуация на топливном рынке региона стабильна, не стоит заправляться впрок и создавать ажиотаж.
«Запасов топлива в регионе достаточно. Профильные ведомства обладминистрации и волгоградское УФАС продолжают мониторинг состояния топливного рынка», — заявили в комитете.
Волгоградская активистка тем временем выдвинула предложение: пересадить чиновников на общественный транспорт и велосипеды, если вдруг снова возникнул сложности с топливом.
Транспорт в субботу: расписание изменится из-за концерта.
Из-за концерта группы «Ленинград» на «Волгоград Арене» 1 августа изменится расписание транспорта.
С 07:00 пешеходными станут проезд по ул. Зайцева от пр. Ленина до ул. Батальонной и участок дороги от пр. Ленина до входа «GATE № 5».
С 17:00 до 24:00 не будет работать остановка «Стадион “Волгоград Арена”.
СТ отправится в последний рейс от ост. «Мамаев Курган» на «Ельшанку» ориентировочно в 24:00, на «ВГТЗ» — в 00:35.
Троллейбусы №№ 8а, 9 и 10а продлят работу до полуночи.
Дополнительные автобусы будут следовать до ул. Грамши в Тракторозаводском районе и в микрорайон Жилгородок в Дзержинском районе.
В Красноармейский район от ост. «Мамаев курган» отправятся автобусы №№ 2 и 55. В Кировский район отправится электробус.
Погода: сухо и ветрено.
Осадков 1 августа в Волгограде не ожидается. Северо-западный ветер поднимется до 9−14 м/с днём, температура воздуха — до 29−31º. Предстоящей ночью ожидается 18−20º.
На территории региона также установится сухая погода, порывы ветра местами усилятся до 15−18 м/с, температура будет держаться в районе 26−31º, местами 31−34º, ночью — 16−21º, при прояснении — 10−15º.
Опасность пожаров сохраняется, режим ограниченного доступа в леса продлен до 21 августа.
Куда пойти.
В ЦПКиО.
10:00 — кундалини-йога (0+);
16:30 — «Арбузный переполох»: боулинг, челночный бег, прыжки в дину, вход свободный (0+);
18:30 — скоростное поедание арбуза (0+);
20:10 — мультфильм «Шрек» (16+).
В Комсомольском саду.
10:00 — йога по субботам (0+);
12:00 — мастер-класс по рисованию, запись: 8−927−258−14−10 (6+);
15:00 — мужские игры: тренировки, бокс, «стенка на стенку» (0+);
17:00 — свободный микрофон (0+).
В амфитеатре.
19:00 — фильм-сказка «По щучьему велению» (6+), регистрация по ссылке.
У фонтана «Искусство» на центральной набережной.
17:00 — легкоатлетическая эстафета «Весёлые старты» (0+);
18:00 — концерт Волгоградского духового оркестра (0+).
В «Старой Сарепте».
16:00 — музыкальный фестиваль (0+).
Видео: max.ru/vlgchp.