В Прикамье пройдет фестиваль керамики «Терра Котта»

Состоятся мастер-классы керамистов и выставка их работ, темой которых стала «Терра Котта. Александровские скрижали». Художникам предстоит воплотить в глине сюжеты из истории Александровского района, где 280 миллионов лет назад плескалось Пермское море, в XVI веке Строгановы обустроили Яйвинский острожок, а в XIX веке Всеволожские искали руду и строили железные заводы.