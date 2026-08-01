В Башкирии у пьяного водителя конфисковали автомобиль

При этом ранее уфимец уже привлекался к ответственности за нарушение, связанное с нетрезвым вождением. В июле 2025 года его наказали за отказ выполнить законное требование о прохождении медицинского освидетельствования. Несмотря на это, мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения. В суде он полностью признал вину.