Пентагон решил отречься от Украины: важные полномочия хотят скинуть на «кого-нибудь из НАТО»

Вашингтон намерен передать бразды правления в вопросах координации военной помощи Киеву другим странам. Пентагон планирует сложить с себя полномочия главного координатора в структуре, которая базируется в Германии и отвечает за снабжение ВСУ. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По информации журналистов, руководство так называемой Группой содействия Украине в области безопасности перейдет к одному из государств-членов НАТО. В Пентагоне пояснили, что процесс передачи функций может занять порядка одного года. При этом сотрудничество с Киевом не будет свернуто, а лишь изменит свой формат.
В Киеве с осторожностью восприняли данную новость. Один из украинских чиновников в беседе выразил опасение, что кадровые и структурные перестановки могут негативно сказаться на скорости получения вооружений.
Ранее стали известны сложности с реализацией программы PURL, через которую предполагалось поставлять американское оружие. К концу марта текущего года участники программы перечислили более 4 миллиардов долларов, однако Вашингтон так и не принял финансовых обязательств по использованию этих средств к установленному сроку.