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Пентагон решил отречься от Украины: важные полномочия хотят скинуть на «кого-нибудь из НАТО»

Politico: Пентагон откажется от главной роли в координации поставок для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон намерен передать бразды правления в вопросах координации военной помощи Киеву другим странам. Пентагон планирует сложить с себя полномочия главного координатора в структуре, которая базируется в Германии и отвечает за снабжение ВСУ. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По информации журналистов, руководство так называемой Группой содействия Украине в области безопасности перейдет к одному из государств-членов НАТО. В Пентагоне пояснили, что процесс передачи функций может занять порядка одного года. При этом сотрудничество с Киевом не будет свернуто, а лишь изменит свой формат.

В Киеве с осторожностью восприняли данную новость. Один из украинских чиновников в беседе выразил опасение, что кадровые и структурные перестановки могут негативно сказаться на скорости получения вооружений.

Ранее стали известны сложности с реализацией программы PURL, через которую предполагалось поставлять американское оружие. К концу марта текущего года участники программы перечислили более 4 миллиардов долларов, однако Вашингтон так и не принял финансовых обязательств по использованию этих средств к установленному сроку.

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