Пентагон решил отречься от Украины: важные полномочия хотят скинуть на «кого-нибудь из НАТО»

По информации журналистов, руководство так называемой Группой содействия Украине в области безопасности перейдет к одному из государств-членов НАТО. В Пентагоне пояснили, что процесс передачи функций может занять порядка одного года. При этом сотрудничество с Киевом не будет свернуто, а лишь изменит свой формат.