Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ректор БГУ назвал специалистов, которых реально не хватает в Минске

Стало известно, каких именно специалистов не хватает на рынке труда Минска.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Минского городского Совета депутатов, ректор Белорусского государственного университета Андрей Король назвал телеканалу СТВ специалистов, которых реально не хватает в столице республики.

В частности, Король сказал о понимании потребностей завтрашнего или послезавтрашнего дня.

«Это специальности инженерного профиля. Мы понимаем, какие сегодня катаклизмы, исторически неизбежное происходит в мире, поэтому специалисты в области инженерного образования, специалисты в области той же самой микроэлектроники, искусственного интеллекта и его технологий, они, безусловно, крайне востребованы», — отметил ректор БГУ.

Тем временем Минтруда сказало, кому из белорусов будет проще найти работу через пару лет.

А министр образования Андрей Иванец сказал, как относится к блогам учителей.

Еще МинЖКХ сказало, почему одним белорусам горячую воду летом отключают на три дня, другим на 9,5 суток, а третьим — на все тринадцать.

Также мы писали, что технология замены труб без отключения горячей воды появилась в Минске, но МинЖКХ не будет внедрять ее повсюду.