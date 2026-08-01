Ректор БГУ назвал специалистов, которых реально не хватает в Минске

Депутат Минского городского Совета депутатов, ректор Белорусского государственного университета Андрей Король назвал телеканалу СТВ специалистов, которых реально не хватает в столице республики.
В частности, Король сказал о понимании потребностей завтрашнего или послезавтрашнего дня.
«Это специальности инженерного профиля. Мы понимаем, какие сегодня катаклизмы, исторически неизбежное происходит в мире, поэтому специалисты в области инженерного образования, специалисты в области той же самой микроэлектроники, искусственного интеллекта и его технологий, они, безусловно, крайне востребованы», — отметил ректор БГУ.
Тем временем Минтруда сказало, кому из белорусов будет проще найти работу через пару лет.
А министр образования Андрей Иванец сказал, как относится к блогам учителей.
Еще МинЖКХ сказало, почему одним белорусам горячую воду летом отключают на три дня, другим на 9,5 суток, а третьим — на все тринадцать.
Также мы писали, что технология замены труб без отключения горячей воды появилась в Минске, но МинЖКХ не будет внедрять ее повсюду.