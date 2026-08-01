Ректор БГУ назвал специалистов, которых реально не хватает в Минске

«Это специальности инженерного профиля. Мы понимаем, какие сегодня катаклизмы, исторически неизбежное происходит в мире, поэтому специалисты в области инженерного образования, специалисты в области той же самой микроэлектроники, искусственного интеллекта и его технологий, они, безусловно, крайне востребованы», — отметил ректор БГУ.