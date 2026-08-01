Юлия Меньшова рассказала о карьере, провалах и гибкости

Телеведущая, продюсер, актриса, театральный режиссёр и видеоблогер Юлия Меньшова приехала в Волгоград в рамках бизнес-фестиваля и откровенно рассказала о своём пути в профессии.
Тридцать лет назад она вышла в эфир с первым в истории отечественного телевидения женским ток-шоу «Я сама», прошла путь от редактора до директора собственного производства на «ТВ-6», создала программы «Продолжение следует» и «Рядом с тобой», вернула на экраны Татьяну Веденееву и сама закрыла проект «Наедине со всеми» на «Первом канале».
О карьерных крахах, восьми годах психотерапии, борьбе с депрессией и той жизненной философии, которая помогает ей не паниковать в кризис, — в материале «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье".
«Первой сяду я».
«Тридцать лет назад я вышла в эфир с первым в истории нашего телевидения женским ток-шоу “Я сама”. И с тех пор я продолжаю работать на ТВ. Если вы знаете мою биографию, то вам может показаться, что все эти годы я наслаждаюсь жизнью, покачиваясь на волнах успеха. Но это неправда.
Первое моё шоу на протяжении семи лет действительно было успешным, я занимала верхние строчки телевизионных опросов (участники отвечали, что они мне доверяют, хотят меня видеть на экране и т. д.). У меня было ощущение стабильности. Но это был всего лишь период.
Вообще я начинала свою карьеру на телевидение в качестве редактора и только потом стала ведущей. Затем сменила статус на продюсера проекта «Я сама». А потом стала директором всего собственного производства канала «ТВ-6». Казалось бы, вот он, вот он, успех и карьера.
Но через несколько лет канал перекупил Борис Березовский. Он привёл за собой новую администрацию, которая нас всех попросту выгнала. В одно мгновение я потеряла любимую работу, коллектив, который обожала, зарплату, перспективы. И мне тогда казалось, что я потеряла абсолютно всё.
Но, к счастью, нас, изгнанных журналистов, подхватил другой канал. И снова я подумала: «Слава Богу, всё хорошо. Сейчас всё продолжится».
Но там были абсолютно новые для меня условия. Если на «ТВ-6» мы производили свою программу, то здесь нужно было предоставлять готовый продукт. Для меня это был вызов, потому что мне надо было начать самостоятельный бизнес: создать ИП, сделать ТВ-продукт и попытаться его продать.
Тогда я вообще не понимала, как это работает, но выхода не было. Создала студию, начали работать. Единственное, что тогда понимала, это то, что я стала гендиректором, и каждое утро меня преследовала мысль: «Если что-нибудь случится, то первой сяду я».
«Вернула Веденееву на экраны».
Я собрала новую команду, и мы продолжили делать прежнюю программу, но под другим названием — «Продолжение следует». Но я прекрасно понимала, что мы не выживем, если будем делать только один продукт.
И я начала генерировать идеи и создала программу «Рядом с тобой». Это была программа по психологии отношений родителей и детей.
И именно я как продюсер вернула на экраны ведущую Татьяну Веденееву. Она тогда вернулась из заграничных поездок и стала по-новому популярной в рамках этого проекта. Новые грани таланта показала и прекрасная актриса Мария Аронова, которую я выбрала в качестве ведущей.
Короче, это снова был успех, нашу программу купил ведущий федеральный канал! А через год с нами … расторгли контракт. Мы стали не рейтинговыми, потому что за год на канале сменилось пять руководителей, и каждый менял время выпуска нашей программы. Зрители нас «потеряли», и проект пришлось закрыть…
Это был удар, но я подумала: «Ну и ладно, зато у меня есть очень рейтинговая программа на другом канале, мы выживем за счёт неё». Но и там контракт с нами не продлили! Просто не продлили, без объяснения причин. И в моей жизни опять всё обнулилось до изначальных настроек…
«Кризис стал уроком».
Признаться честно, я в тот момент чувствовала себя сломленной. Но тот кризис стал для меня важнейшим уроком.
Чтобы выбраться из депрессии, я не задавалась вопросами: «Зачем, за что, почему?» Я спрашивала: «Для чего это со мной произошло?».
Не скажу, что я смогла быстро найти ответ, но в итоге эта ситуация повлияла на всю мою жизнь. Я поняла, в чём была системная ошибка моего мышления.
Дело в том, что я искала стабильность, мыслила именно этой категорией, рассчитывала на неё. Я выстраивала, исходя из этой стабильности, все свои планы и из этой точки отсчёта шла по жизни.
Успех я представляла себе так: я иду по дороге, достигаю чего-то и условно почиваю на лаврах, потому что я молодец.
Но в реальности всё не так! Неожиданно выяснилось, что жизнь — процесс нелинейный. Более того, я поняла, что постоянные изменения и составляют его суть! А то, что мы часто принимаем за кризис, в общем-то и есть норма.
«Это не навсегда».
А чуть позже я познакомилась с трудами Кроуфорда Стэнли Холлинга. Одно время была очень популярна идея того, что все экосистемы постоянно стремятся к равновесию, но он опроверг эту мысль и доказал, что только способность поглощать потрясения и сохранять жизнеспособность является главным свойством природы. Более того, если систему сковать путами в постоянство, она может потерять способность эволюционировать.
Одним из итогов кризиса стало то, что я создала фразу, которая меня выручает: «Это не навсегда».
Так, я говорю себе: «Сейчас я важна для большой аудитории. Но появятся другие люди, другая мода, другие тенденции, векторы, и я буду не нужна. И это нормально. Это то, что меня мобилизует».
Так у меня родилась постоянная готовность к переменам. Теперь я не испытываю по поводу них никакого стресса. Мне не приходится тратить невероятно много энергии на контроль обстоятельств. Если понимать, что жизнь — это изменчивость и нестабильность, то единственное, что нам следует постоянно развивать и тренировать в себе — это гибкость.
Начать нужно с себя, потому что в этом постоянно меняющемся мире у нас должна быть всё-таки какая-то точка опоры — и это мы сами. Последние исследования показали, что устойчивость к стрессу — это навык, который можно натренировать.
Нужно помнить, что обычно в критических ситуациях выигрывает тот, кто не поддаётся внутреннему страху, не замирает.
«Очень редко паникую».
Меня жизнь учила постоянно, в ней всегда присутствовало китайское проклятие «Не дай Бог жить в эпоху перемен». А я только в них и живу.
Мне пришлось восемь лет заниматься психотерапией, и это не прошло даром.
Если раньше я была очень тревожным человеком, то теперь очень редко паникую. Я научилась рационально мыслить в условиях стресса.
Например, недавно я запустила новый формат на нашем канале. Но просмотров было сначала немного, и первые комментарии весьма критические.
Можно было бы запаниковать и закрыть проект. Но мне помогло умение противостоять стрессу. Я была абсолютно спокойна, так как понимала, что любому проекту нужно время на раскрутку, на совершенствование.
Ещё один важный принцип: никогда не бойтесь начинать сначала, если возникает такая необходимость. Мне приходится это делать постоянно.
Я, например, самостоятельно закрыла проект «Наедине со всеми», потому что за три года он исчерпал себя. Мы сделали 600 интервью за три года, и я поняла, что это бесконечно идёт по кругу, и уже никому не интересно.
Многие считают, что меня выгнали с «Первого канала». Ничего подобного, я пришла к Косте Эрнсту и сказала: «Я больше не хочу делать этот проект». Уверена в том, что любая закрытая дверь открывает новую. Интересно жить тогда, когда тебя не только жизнь заставляет быть гибкой, но когда ты сама можешь позволить себе закрыть то, что закончилось, стало неинтересно, что ты переросла. И ты можешь завершить это с благодарностью и пойти дальше.