Юлия Меньшова рассказала о карьере, провалах и гибкости

Многие считают, что меня выгнали с «Первого канала». Ничего подобного, я пришла к Косте Эрнсту и сказала: «Я больше не хочу делать этот проект». Уверена в том, что любая закрытая дверь открывает новую. Интересно жить тогда, когда тебя не только жизнь заставляет быть гибкой, но когда ты сама можешь позволить себе закрыть то, что закончилось, стало неинтересно, что ты переросла. И ты можешь завершить это с благодарностью и пойти дальше.