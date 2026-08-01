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Жительница Канска отсудила у больницы более 180 тысяч рублей за падение

В Красноярском крае суд взыскал с Канской межрайонной больницы компенсацию за полученную пациенткой травму.

В Красноярском крае суд взыскал с Канской межрайонной больницы компенсацию за полученную пациенткой травму.

Установлено, что местная жительница во время посещения поликлиники № 2 поскользнулась на мокром полу в коридоре напротив регистратуры, упала и сломала руку. При этом персонал не оказал ей необходимой первичной медицинской помощи, не наложил шину и не вызвал скорую.

В травмпункте пострадавшей диагностировали закрытый компрессионный перелом лучевой кости правого предплечья со смещением.

Из-за падения женщина проходила длительное лечение (общий период временной нетрудоспособности составил 82 дня) и подала иск о взыскании компенсации.

Представитель ответчика на судебное заседание не явился. В итоге Канский городской суд вынес по делу заочное решение и взыскал с больницы в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей, а также утраченный заработок — 35 284,51 рублей.

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