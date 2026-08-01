Жительница Канска отсудила у больницы более 180 тысяч рублей за падение

Установлено, что местная жительница во время посещения поликлиники № 2 поскользнулась на мокром полу в коридоре напротив регистратуры, упала и сломала руку. При этом персонал не оказал ей необходимой первичной медицинской помощи, не наложил шину и не вызвал скорую.