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ЦБ: Ставки по вкладам в топ-10 банков России выросли до 12,85% годовых

Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде июля 2026 года выросла до 12,85% годовых. Об этом сообщил Банк России.

В начале месяца ставка была ниже — 12,79%, во второй декаде — 12,83%.

При расчёте учитываются только те вклады, которые доступны любому клиенту. Не берутся в расчёт ставки с капитализацией процентов, а также вклады с дополнительными условиями — например, покупка инвестиционных паёв, открытие инвестиционного счёта или оформление страховки. Также не учитываются вклады со сроками, разбитыми на периоды с разными ставками.

Ранее сообщалось, что Банк России с конца 2026 года ужесточает правила выдачи кредитов. Регулятор снизил лимиты на займы для граждан с высокой долговой нагрузкой — как по потребительским кредитам наличными, так и по займам под залог. Новые ограничения коснулись и микрофинансовых организаций.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.