Синоптик Макарова назвала регионы РФ, где август будет жарче обычного

Среднемесячная температура воздуха в большинстве регионов России в августе будет около и выше нормы. Об этом «Интерфаксу» рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
По ее словам, теплее обычного последний календарный месяц лета будет в центре европейской части РФ, Республике Коми, Пермском крае, а также на юге страны и в Северо-Кавказском федеральном округе.
Кроме того, на один градус выше климатической нормы прогнозируется август в Приморье, на Урале, на большей части Сибири, за исключением юго-запада, а также на юге Амурской области и Хабаровского края.
На остальной территории страны температура воздуха будет в пределах климатической нормы, отметила метеоролог.
Что касается дождей: дефицит осадков ожидается в южных районах Саратовской и Оренбургской областей, в Северо-Кавказском федеральном округе и в большинстве районов Якутии.
Больше нормы осадков выпадет на востоке Северо-Западного федерального округа, в Пермском крае и на западе Урала, в Бурятии и Забайкальском крае, на севере Амурской области и в Магаданской области, на северо-западе Камчатки.