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Обязательную маркировку мясной продукции ввели в РФ

Правила маркировки мясной продукции начали действовать с 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 августа стала обязательной маркировка готовой мясной продукции в потребительской упаковке, за исключением колбасных изделий. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий — оператора системы «Честный знак».

Новые требования распространяются на производителей и импортеров изделий из мяса и мяса птицы. На продукцию должны наносить специальные коды, позволяющие отследить ее движение и проверить легальность.

«Маркировка с 1 августа 2026 года становится обязательной для производителей и импортеров мясных изделий. На первом этапе она охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы, за исключением колбасных изделий, в потребительской упаковке», — сообщили в ЦРПТ.

Обязательная маркировка колбасных изделий начнется с 1 октября. С этой же даты требования вступят в силу для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Кроме того, с 1 сентября в России расширится перечень маркируемой бакалейной продукции. Коды начнут наносить на мед, макароны, зерновые завтраки и картофель быстрого приготовления. С декабря новые требования также затронут муку, крупы и сухие смеси для супов и каш.