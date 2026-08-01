Обязательную маркировку мясной продукции ввели в РФ

В России с 1 августа стала обязательной маркировка готовой мясной продукции в потребительской упаковке, за исключением колбасных изделий. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий — оператора системы «Честный знак».
Новые требования распространяются на производителей и импортеров изделий из мяса и мяса птицы. На продукцию должны наносить специальные коды, позволяющие отследить ее движение и проверить легальность.
«Маркировка с 1 августа 2026 года становится обязательной для производителей и импортеров мясных изделий. На первом этапе она охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы, за исключением колбасных изделий, в потребительской упаковке», — сообщили в ЦРПТ.
Обязательная маркировка колбасных изделий начнется с 1 октября. С этой же даты требования вступят в силу для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.
Кроме того, с 1 сентября в России расширится перечень маркируемой бакалейной продукции. Коды начнут наносить на мед, макароны, зерновые завтраки и картофель быстрого приготовления. С декабря новые требования также затронут муку, крупы и сухие смеси для супов и каш.