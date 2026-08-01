Обязательную маркировку мясной продукции ввели в РФ

«Маркировка с 1 августа 2026 года становится обязательной для производителей и импортеров мясных изделий. На первом этапе она охватит готовые продукты из мяса и мяса птицы, за исключением колбасных изделий, в потребительской упаковке», — сообщили в ЦРПТ.