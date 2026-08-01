Авиация подняла в небо огромные флаги России и Новосибирской области

Зрелищный пролет авиации вызвал воодушевление у зрителей, собравшихся на площадке проведения мероприятия. Яркие стяги, развевающиеся на фоне облачного неба, стали одним из самых запоминающихся моментов программы.
Кадры торжественного полета удалось запечатлеть корреспонденту Сиб.фм. На снимках видно, как вертолеты бережно удерживают флаги, гордо парящие над регионом.
Напомним, что 1 августа в Новосибирске проходят праздничные мероприятия, приуроченные к авиационному событию, которое традиционно собирает тысячи жителей и гостей города.