Трамп допустил, что до конца срока может взять Гренландию «под контроль»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия может перейти под контроль Соединенных Штатов до окончания его второго президентского срока. Об этом он сказал в интервью Real America’s Voice.
Во время беседы ведущий Стив Грубер предположил, что к моменту завершения срока Трампа остров окажется «под оперативным контролем» США. Американский лидер согласился с таким прогнозом.
— Да, вы окажетесь правы, поставив на это. Гренландия очень важна — с нашей точки зрения, — заявил Трамп.
Когда ведущий предложил заключить пари на такой исход, президент США ответил согласием, передает издание.
В феврале Дональд Трамп в ходе неформального приема в шутливой форме обсудил возможное расширение территории Соединенных Штатов. По его словам, Канада могла бы стать 51-м штатом, Гренландия — 52-м, а Венесуэла — 53-м. Саркастично прокомментировав свою старую идею покупки Гренландии, он добавил, что, возможно, отвлечется, чтобы лично проконтролировать вторжение, но тут же оговорился.
Трамп во вторник, 12 мая, сделал публикацию в соцсети Truth Social, на которой Венесуэла была указана как 51-й штат.
При этом 7 марта Трамп официально признал нынешнее правительство Венесуэлы. По словам главы государства, исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес «отлично справляется с работой», продолжая сотрудничать с США.