За сутки 31 июля донские спасатели потушили 15 техногенных пожаров

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, за 31 июля 2026 года пожарно-спасательные подразделения ведомства потушили 15 техногенных пожаров и 12 загораний сухой растительности и камыша.
Также спасатели участвовали в ликвидации четырёх дорожно-транспортных происшествий.
На место ЧП выезжали 240 специалистов МЧС, используя 60 единиц спецтехники.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше