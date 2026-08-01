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За сутки 31 июля донские спасатели потушили 15 техногенных пожаров

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, за 31 июля 2026 года пожарно-спасательные подразделения ведомства потушили 15 техногенных пожаров и 12 загораний сухой растительности и камыша.

Также спасатели участвовали в ликвидации четырёх дорожно-транспортных происшествий.

На место ЧП выезжали 240 специалистов МЧС, используя 60 единиц спецтехники.

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