Более 620 тыс. человек прошли профориентацию в кадровых центрах за полгода

Свыше 620 тыс. человек за первое полугодие текущего года прошли профориентацию в кадровых центрах «Работа России». Это на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщили в Минтруда России.
За помощью в центры «Работа России» чаще всего обращаются обучающиеся и студенты, а также люди с инвалидностью, ветераны специальной военной операции и другие. Соискателю профориентация помогает четче выстроить дальнейший карьерный маршрут.
«За первые шесть месяцев 2026 года кадровые центры “Работа России” оказали поддержку в профессиональной ориентации более 620 тысяч человек. Это практически на 50% больше, чем годом ранее. В основном такая помощь требуется молодым клиентам кадровых центров — учащимся старших классов, которые планируют свой будущий карьерный маршрут, студентам, которые получают специальность, но хотели бы выбрать определенный профиль», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, в ряде случаев такая помощь нужна более старшим соискателям. Например, ветеранам специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни и хотят сменить или получить специальность, или родителям маленьких детей, которым требуется найти новую работу или направление деятельности, позволяющую больше времени уделять воспитанию или работать из дома.
По итогам профориентации соискателю могут предложить различные варианты помощи в трудоустройстве в зависимости от конкретного случая. Это может быть как подбор подходящих вакансий или направлений обучения, так и предложение пройти бесплатное переобучение по одной из 213 востребованных профессий или рассмотрение стажировок и практик на предприятиях.
Профориентация проводится бесплатно и доступна всем желающим независимо от текущего трудового статуса. То есть пройти ее может как человек, у которого нет работы, так и специалист, желающий сменить рабочее место или профессию. Подать заявление на профориентацию можно как лично в любом кадровом центре, так и онлайн на портале «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.