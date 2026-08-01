Более 620 тыс. человек прошли профориентацию в кадровых центрах за полгода

Профориентация проводится бесплатно и доступна всем желающим независимо от текущего трудового статуса. То есть пройти ее может как человек, у которого нет работы, так и специалист, желающий сменить рабочее место или профессию. Подать заявление на профориентацию можно как лично в любом кадровом центре, так и онлайн на портале «Работа России».