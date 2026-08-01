Стартовал прием заявок на конкурс «Отец года — 2026»

Заявки на конкурс пользовательского видео «Отец года — 2026», который проводится при поддержке нацпроекта «Семья», принимаются по 13 сентября, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Чтобы стать участником конкурса «Отец года — 2026», необходимо снять или выбрать из семейного архива видеоролик продолжительностью до двух минут, где папы проводят время с детьми: играют, учат, погружаются в хобби дочерей и сыновей, исследуют вместе новое. Затем нужно опубликовать ролик на личной странице в социальной сети ВКонтакте, поставить хештег #отецгода2026 и заполнить анкету в сообществе конкурса.
С 24 сентября по 5 октября состоятся народное голосование и экспертная оценка, по итогам которой будут определены пять финалистов. А кому достанется титул «Отец года», скажут дети: они соберутся вместе 13 октября и дадут честную и беспристрастную оценку. Итоги конкурса будут опубликованы в День отца, 18 октября.
Победителя ждет приз и почетное звание «Отец года». Кроме этого, партнеры конкурса определят специальные номинации, в которых они отметят лучшие, по их мнению, видео и наградят подарками. Подробнее об условиях участия в конкурсе «Отец года — 2026» можно узнать на сайте отецгода2026.рф.
Отметим, что в прошлом сезоне в конкурсе приняли участие более 980 семейных команд, к народному голосованию присоединилось свыше 25 тысяч россиян. Семь партнеров наградили в специальных номинациях более 30 отцов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.