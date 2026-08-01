Стартовал прием заявок на конкурс «Отец года — 2026»

Чтобы стать участником конкурса «Отец года — 2026», необходимо снять или выбрать из семейного архива видеоролик продолжительностью до двух минут, где папы проводят время с детьми: играют, учат, погружаются в хобби дочерей и сыновей, исследуют вместе новое. Затем нужно опубликовать ролик на личной странице в социальной сети ВКонтакте, поставить хештег #отецгода2026 и заполнить анкету в сообществе конкурса.