В Красноярске начали устанавливать новые котлы в частных домах

В Красноярске стартовал новый этап модернизации отопления в частном секторе по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Специалисты приступили к установке автоматических твердотопливных котлов. До конца года современное отопительное оборудование планируют установить как минимум в 304 домовладениях краевого центра. На эти цели по решению Губернатора Михаила Котюкова из краевого бюджета выделили более 256 млн рублей. Новые котлы работают с дозированной подачей топлива и обеспечивают почти полное его сгорание. Их коэффициент полезного действия превышает 84%, а выбросы, по результатам испытаний, соответствуют установленным нормативам. Перед монтажом специалисты обследуют каждое домовладение и проверяют, можно ли установить оборудование с учетом требований пожарной безопасности. Если заключение положительное, для дома разрабатывают проект, заключают договор с собственником и выполняют работы. Министр экологии края Владимир Часовитин отметил, что сейчас в программу входят более сложные объекты, где котельные нужно особенно тщательно проверять на соответствие нормам. Минимальные размеры помещения для котлов мощностью 10−12 кВт — 2,1 метра в длину, 1,4 метра в ширину и 2,2 метра в высоту. Общая отапливаемая площадь дома не должна превышать 200 квадратных метров. Программа «Чистый воздух» действует в Красноярске с 2022 года. За это время на современное отопительное оборудование перешли уже более 3,7 тысячи частных домов. Напомним, что в Красноярске до 1 августа обновят 61 площадку для мусора.