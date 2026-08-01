Рынок новостроек Хабаровска пошел в рост: в июне выбор квартир вырос на 1% к маю

«На фоне информации вокруг возможного изменения условий программы “Семейная ипотека” мы вновь увидели тенденцию, характерную для конца прошлого — начала этого года: часть покупателей стремилась досрочно выйти на сделку и выбирала квартиру исходя из доступного бюджета. Это отражается и в параметрах июньских сделок: средний бюджет покупки квартиры по ДДУ снизился на 4% к маю, до 9,6 млн рублей, а средняя площадь составила 47,3 кв. м. При этом рост числа ДДУ на 33% за месяц также можно объяснить тем, что май традиционно показывает более низкие результаты из-за большого количества праздничных дней и связанного с ними сокращения числа регистраций договоров», — прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.