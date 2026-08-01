Рынок новостроек Хабаровска пошел в рост: в июне выбор квартир вырос на 1% к маю

Ожидание новостей об изменении «Семейной ипотеки» стимулировало рост активности на первичном рынке жилья. Эксперты аналитического центра Авито Недвижимости подвели итоги первых шести месяцев 2026 года на рынке первичного жилья России. В Хабаровском крае в июне 2026 года предложение новостроек увеличилось на 1% относительно мая. В сегменте двухкомнатных квартир рост составил 4% в годовом выражении и 6% в месячном, трехкомнатных — +36% год к году, в сегменте студий выбор увеличился на 4% относительно мая.
Стоимость предложения на витрине по сравнению с июнем 2025 года в целом по России прибавила 7%. В Хабаровском крае средняя стоимость лота в июне 2026 года составила 11,1 млн рублей.
По данным Авито Недвижимости, в первом полугодии объем продаж по ДДУ (договор долевого участия) прибавил 3% к тому же периоду прошлого года, составив 236 тыс. сделок. На фоне полугодовой динамики июнь стал одним из наиболее активных месяцев. Продажи по ДДУ в июне 2026 года выросли на 33% по сравнению с маем и на 13% год к году.
Доля сделок с ипотекой по итогам первой половины 2026 года составила 69%, что на 6 п.п. больше, чем в том же периоде прошлого года. Этому способствовали высокие показатели января и июня, когда россияне активнее выходили на сделку. Например, в июне доля ипотеки в сделках по ДДУ составила 70%.Что касается стоимости квадратного метра, то по итогам первого полугодия цена продажи в целом по России выросла на 3% год к году — с 200 до 207 тыс. рублей.
«На фоне информации вокруг возможного изменения условий программы “Семейная ипотека” мы вновь увидели тенденцию, характерную для конца прошлого — начала этого года: часть покупателей стремилась досрочно выйти на сделку и выбирала квартиру исходя из доступного бюджета. Это отражается и в параметрах июньских сделок: средний бюджет покупки квартиры по ДДУ снизился на 4% к маю, до 9,6 млн рублей, а средняя площадь составила 47,3 кв. м. При этом рост числа ДДУ на 33% за месяц также можно объяснить тем, что май традиционно показывает более низкие результаты из-за большого количества праздничных дней и связанного с ними сокращения числа регистраций договоров», — прокомментировал управляющий директор направления первичной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.
На фоне стабильно высоких объемов строительства рынок первичного жилья остается хорошо обеспечен новым предложением. Уже 4‑й год подряд объем строящегося жилья в России держится выше 100 млн кв. м, по итогам первого полугодия 2026 года он достиг 119,7 млн кв. м (+2% год к году).Это отражается и в витрине Авито Недвижимости: предложение новостроек в июне 2026 года на 26% превысило показатели того же месяца прошлого года. Выбор трехкомнатных квартир увеличился на 31%, двухкомнатных — на 26%, студий и однокомнатных квартир — на 25%. За месяц количество объявлений на платформе выросло на 2%.