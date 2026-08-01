В «Национальной Лотерее» назвали имена самых удачливых россиян

«По сравнению с исследованием компании, проведенным по итогам 2025 года, в женском рейтинге произошла смена лидера: если ранее самым удачливым именем была Елена, то теперь первое место заняла Ольга. Мужской рейтинг остался неизменным — лидером второй год подряд остается Александр», — сообщили в компании.