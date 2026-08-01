В «Национальной Лотерее» назвали имена самых удачливых россиян

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Самые удачливые россияне носят имена Ольга и Александр, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
«По сравнению с исследованием компании, проведенным по итогам 2025 года, в женском рейтинге произошла смена лидера: если ранее самым удачливым именем была Елена, то теперь первое место заняла Ольга. Мужской рейтинг остался неизменным — лидером второй год подряд остается Александр», — сообщили в компании.
Топ женских имен среди участников, выигравших от 1 миллиона рублей, возглавили Ольга, Наталья, Елена, Юлия и Ирина. В мужском рейтинге лотерейных миллионеров лидирующие позиции заняли Александр, Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий.
Имена победителей также совпадают с самыми распространенными именами участников лотерей. У мужчин это Александр, Сергей и Алексей, у женщин — Елена, Наталья и Ольга.
«Сегодня почти 3600 участников игр “Национальной Лотереи” стали миллионерами. За этой статистикой стоят судьбы людей, которым выигрыш помог осуществить мечты, решить жилищные вопросы, начать новое дело или поддержать близких. А рейтинг имен — это еще один интересный способ взглянуть на статистику наших победителей», — отметили в компании.