Первокурсники Хабаровского края получат цифровой кампус в мессенджере МАКС

Национальный мессенджер MАКС теперь интегрирован в жизнь всех вузов и организаций СПО Хабаровского края. После выхода приказов о зачислении студенты получат доступ к учебным ресурсам и чат-ботам для решения организационных вопросов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».