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Первокурсники Хабаровского края получат цифровой кампус в мессенджере МАКС

Все оргвопросы теперь можно будет решить в национальном мессенджере.

Источник: Хабаровский край сегодня

Национальный мессенджер MАКС теперь интегрирован в жизнь всех вузов и организаций СПО Хабаровского края. После выхода приказов о зачислении студенты получат доступ к учебным ресурсам и чат-ботам для решения организационных вопросов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

После выхода приказа о зачислении студенты получат в свой профиль МАКС уведомление от «Госуслуг» со ссылками на официальные учебные чаты образовательных организаций в мессенджере.

Обучающиеся получат доступ к официальным каналам и чат-ботам образовательных организаций, содержащим сведения о заселении в общежития, организации студенческого быта, запланированных мероприятиях. В мессенджере они смогут обсуждать организационные вопросы, формировать группы для проектов, читать расписания занятий и объявления деканатов.