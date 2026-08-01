Первокурсники Хабаровского края получат цифровой кампус в мессенджере МАКС

Национальный мессенджер MАКС теперь интегрирован в жизнь всех вузов и организаций СПО Хабаровского края. После выхода приказов о зачислении студенты получат доступ к учебным ресурсам и чат-ботам для решения организационных вопросов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
После выхода приказа о зачислении студенты получат в свой профиль МАКС уведомление от «Госуслуг» со ссылками на официальные учебные чаты образовательных организаций в мессенджере.
Обучающиеся получат доступ к официальным каналам и чат-ботам образовательных организаций, содержащим сведения о заселении в общежития, организации студенческого быта, запланированных мероприятиях. В мессенджере они смогут обсуждать организационные вопросы, формировать группы для проектов, читать расписания занятий и объявления деканатов.