О чём поют фанаты российских футбольных клубов

На новый виток популярности «песенная эпопея» российских клубов вышла благодаря воронежскому «Факелу» с его знаменитым «Туманом». Кстати, здесь текст также как нельзя лучше ассоциируется не только с непростой жизнью фаната, но и судьбой самого многострадального «Факела», не первое десятилетие упорно сражающегося за место под солнцем и мечтающего «пробить туман»: «Нам всё нипочём, через левое плечо плюнем и пойдём через туман». Причём это не единственный хит воронежской рок-группы «Сектора Газа» в репертуаре поклонников огнеопасных. Ещё до «Тумана» завирусилось на просторах инета исполнение гостевой трибуной на матче в Липецке «Колхозного панка» — весёлой разухабистой песни Юрия Хоя: «Первый парень на весь край, на меня все бабки в лай — ну и няхай!». Руководство футбольного клуба уловило модный тренд, немного сместило акценты, предложив к коллективному исполнению «Туман», и с 2022-го перед началом календарных матчей по стадиону запускается звуковое сопровождение, помогающее болельщикам дружно спеть бессмертный хит. Отметим, что на гостевых матчах «Туман» непременно исполняется фанами «Факела» а капелла.