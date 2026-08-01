О чём поют фанаты российских футбольных клубов

«Знаешь ли ты? Вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног», — звучит с фанатской трибуны, и спартаковский стадион дружно подхватывает лирическую песню. «Но мы пройдём опасный путь через туман!» — как бы откликаются десять тысяч поклонников футбола на стадионе в Воронеже и под песню размахивают шарфами над головой.
Откуда взялась на российских стадионах традиция коллективного пения? Какие песни исполняют фанаты и чем обусловлен их выбор? Попробуем разобраться.
«Ты никогда не будешь один».
В 1945 году американские композиторы Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн написали песню You’ll Never Walk Alone. Её исполняли великие Фрэнк Синатра, Марио Ланца, Элвис Пресли, Рэй Чарльз, а в начале 60-х спела малоизвестная британская группа из Ливерпуля — не «Битлз»! Но именно в этот момент песня обрела бессмертие, ибо её подхватили болельщики знаменитого футбольного «Ливерпуля» и стройным хором стали исполнять перед каждым матчем любимой команды. Песню услышали буквально по всему миру и достойно оценили не только само музыкальное произведение, но и замечательную традицию — петь всем стадионом гимн родного клуба.
От Москвы до Ленинграда, от Бернеса до МакSим.
До болельщиков отечественных клубов эта традиция добралась в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века. Впереди, как обычно, оказались поклонники команд из двух столиц. В Ленинграде запели «Вечернюю песню» поэта Александра Чуркина и композитора Василия Соловьёва-Седого, написанную ещё в 1957 году и задушевно исполненную Марком Бернесом. Фанаты немного изменили текст, и в 1981-м впервые над стадионом имени С. М. Кирова в Ленинграде разнеслось: «Город над вольной Невой, где болеют за “Зенит” родной, слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою». Изменилось название города, на месте старого стадиона возвели грандиозное сооружение, напоминающее приземлившуюся инопланетную тарелку, а гимн всё так же летит над Невой.
И сразу оговоримся, что фанаты время от времени обновляют свой репертуар, добавляя к классическим произведениям новые приглянувшиеся песни, которые тоже со временем становятся классикой. Те же питерские болельщики следующих поколений с удовольствием начали петь на трибунах хиты Сергея Шнурова и группы «Ленинград» «Мне бы в небо» и «WWW», не чураются они и песен «Алисы» и верного болельщика команды Михаила Боярского.
Но обратимся к поклонникам футбола из Москвы. Здесь исторически всегда было много команд, и, естественно, репертуар более обширен. Болельщикам ЦСКА пришлась впору несколько переиначенная песня времён Гражданской войны поэта Горинштейна и композитора Покрасса, и они дружно запели: «Но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!». Локомотивским фанам одно время почему-то «зашла» песня «Чужие губы» нестареющей группы «Руки вверх», казалось бы, никак не гармонирующая со стадионным творчеством. Поклонники «Спартака» имеют, пожалуй, наиболее давнюю песенную историю. Отцы и деды нынешних завсегдатаев «фанаток» распевали «Подмосковные вечера» (как обычно, несколько видоизменённые). Сами же они ныне признаются в любви к родному городу, затянув «Лучший город земли» поэта Дербенева и композитора Бабаджаняна, памятный всем в исполнении Муслима Магомаева: «Песня плывёт, сердце поёт… Эти слова о тебе, Москва!».
Но сегодняшние поклонники «Спартака» прежде всего ассоциируются с песней певицы МакSим (Марины Абросимовой) «Знаешь ли ты?». Почти два десятилетия поют они её, а самыми триумфальными «концертами» нужно признать исполнение хита на родине певицы — в Казани — перед матчем с местным «Рубином» в 2014-м и совместное исполнение с нею же в Лужниках после победы в финале Кубка России в 2022-м. В чём секрет притягательности этой песни для фанатов? Видимо, помимо красивой мелодии, подходящей для хорового исполнения, немаловажен и текст, который даже не потребовалось переиначивать. «Я так привыкла жить одним тобой», — разумеется, в роли лирического героя для фанов здесь выступает сам любимый клуб; «шла… не жалея ног» — тут возникает ассоциация с многотрудными и неблизкими путешествиями за родной командой.
От «Тумана» до «Пухового платка».
На новый виток популярности «песенная эпопея» российских клубов вышла благодаря воронежскому «Факелу» с его знаменитым «Туманом». Кстати, здесь текст также как нельзя лучше ассоциируется не только с непростой жизнью фаната, но и судьбой самого многострадального «Факела», не первое десятилетие упорно сражающегося за место под солнцем и мечтающего «пробить туман»: «Нам всё нипочём, через левое плечо плюнем и пойдём через туман». Причём это не единственный хит воронежской рок-группы «Сектора Газа» в репертуаре поклонников огнеопасных. Ещё до «Тумана» завирусилось на просторах инета исполнение гостевой трибуной на матче в Липецке «Колхозного панка» — весёлой разухабистой песни Юрия Хоя: «Первый парень на весь край, на меня все бабки в лай — ну и няхай!». Руководство футбольного клуба уловило модный тренд, немного сместило акценты, предложив к коллективному исполнению «Туман», и с 2022-го перед началом календарных матчей по стадиону запускается звуковое сопровождение, помогающее болельщикам дружно спеть бессмертный хит. Отметим, что на гостевых матчах «Туман» непременно исполняется фанами «Факела» а капелла.
Хорошее начинание было подхвачено в других городах, и вот уже перед матчами «Оренбурга» по трибунам из громкоговорителей разносятся «Белые розы» «Ласкового мая». Почему именно они? Дело в том, что Юрий Шатунов провел детство в этом городе, здесь началась его музыкальная карьера, поэтому не случайно местные фанаты предложили идею этой песни как знаковой для клуба. Кстати, не едиными «Белыми розами» славятся уральские болельщики. Их неофициальный гимн — популярная советская песня «Оренбургский пуховый платок» поэта Бокова и композитора Пономаренко, которую исполняла Людмила Зыкина.
Это, конечно, далеко не все песни, которые исполняют болельщики на бескрайних просторах российских стадионов. Вспомним еще бессмертную «Надежду» поэта Добронравова и композитора Пахмутовой, знакомую всем в исполнении Анны Герман или Льва Лещенко, в фанатском переложении звучащую так: «Светит незнакомый нам вокзал, снова мы оторваны от дома. Это голос фанов нас позвал, снова выезд, дальняя дорога…» Воронежские фанаты, и не только они, с удовольствием запевают «Если с другом вышел в путь» Михаила Танича и Владимира Шаинского. Не удивляйтесь, если где-то услышите «Разговор со счастьем» Дербенева и Зацепина: «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь». На всех стадионах страны в качестве патриотического «заряда» исполняют «Катюшу».
Подведём итог. По большому счёту, время написания лирического произведения не имеет значения. Фанаты поют песни послереволюционные, военных лет, 60-х годов и нового XXI века. Помимо музыкальных достоинств — возможности хорового исполнения, — в них должна присутствовать тематика, приблиз 342 ительно отражающая или жизнь самих страстных поклонников футбола, или судьбу их родных мест и любимых команд. Песня должна еще сильнее сплотить фанатское братство и помочь родному клубу добиться победы — в этом её предназначение. Поэтому несколько переиначив, по примеру болельщиков, название популярного фильма 80-х годов, закончим призывом: «Пой, фанат, пой!».