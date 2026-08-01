Нас крестили, а Перуна не победили: Какие языческие обряды всё равно остались на Руси христианской

Ильин день открывал новый этап земледельческого года: в одних регионах жатва только начиналась, в других крестьяне уже могли получить первую свежую муку. Из неё пекли хлеб, караваи и обрядовое печенье. Первым хлебом старались угостить членов семьи, соседей, бедных и странников, чтобы будущий год оказался сытым. Особенно ярко этот обычай проявлялся во время братчины. Например, на Вологодчине для общей трапезы пекли огромный каравай «для всего мира». Иногда он получался настолько большим, что ради него приходилось расширять устье печи. Хлеб не просто подавали к столу, а он символизировал общий урожай, который должен был принадлежать всей деревне, а не одной семье.