Прокуратура проверила условия содержания медведицы Нюры в ЕАО

По данным прокуратуры, на момент осмотра Нюра была активной, не выглядела истощенной, имела густую шерсть и не проявляла агрессии к незнакомым людям. Внешних признаков, которые могли бы свидетельствовать о жестоком обращении с животным, специалисты не обнаружили.