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Прокуратура проверила условия содержания медведицы Нюры в ЕАО

После жалоб жителей проверка выявила лишь нарушение ветеринарных требований.

Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура проверила условия содержания бурой медведицы по кличке Нюра, которая живет на территории придорожного кафе «Раздольное» в Биробиджанском районе ЕАО. Поводом стали обращения жителей, обеспокоенных судьбой животного.

К проверке привлекли специалиста департамента ветеринарии при правительстве автономии. Осмотр показал, что около 10-летняя медведица содержится в вольере, размеры которого позволяют ей свободно передвигаться. Вольер оборудован крышей, укрытием, отдельными местами для кормления и купания.

По данным прокуратуры, на момент осмотра Нюра была активной, не выглядела истощенной, имела густую шерсть и не проявляла агрессии к незнакомым людям. Внешних признаков, которые могли бы свидетельствовать о жестоком обращении с животным, специалисты не обнаружили.

Вместе с тем проверка выявила нарушение ветеринарного законодательства. Индивидуальный предприниматель не заключил договор со специализированной организацией на ветеринарное обслуживание медведицы.

В отношении владельца животного природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении требований к содержанию животных.