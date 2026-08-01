Прокуратура проверила условия содержания медведицы Нюры в ЕАО

Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура проверила условия содержания бурой медведицы по кличке Нюра, которая живет на территории придорожного кафе «Раздольное» в Биробиджанском районе ЕАО. Поводом стали обращения жителей, обеспокоенных судьбой животного.
К проверке привлекли специалиста департамента ветеринарии при правительстве автономии. Осмотр показал, что около 10-летняя медведица содержится в вольере, размеры которого позволяют ей свободно передвигаться. Вольер оборудован крышей, укрытием, отдельными местами для кормления и купания.
По данным прокуратуры, на момент осмотра Нюра была активной, не выглядела истощенной, имела густую шерсть и не проявляла агрессии к незнакомым людям. Внешних признаков, которые могли бы свидетельствовать о жестоком обращении с животным, специалисты не обнаружили.
Вместе с тем проверка выявила нарушение ветеринарного законодательства. Индивидуальный предприниматель не заключил договор со специализированной организацией на ветеринарное обслуживание медведицы.
В отношении владельца животного природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении требований к содержанию животных.