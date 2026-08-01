Как в «Атлатис-Пак» формируются современные трудовые династии

Почти три десятилетия Сергей Иванов работал электриком на Мечетинском элеваторе. После смены собственника в 2013 году он перешел на свое нынешнее предприятие. Начинал оператором сушки. Дальше последовало активное профессиональное движение: освоение новых процессов, работа на конвейере, подмена оператора гофратора, переход в цех печати. Сегодня он работает аппаратчиком перегонки и отвечает за важный участок технологической цепочки — восстановление и подготовку растворителей для печатного производства.