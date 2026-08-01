Как в «Атлатис-Пак» формируются современные трудовые династии

Для крупных производственных компаний кадровая стабильность давно стала стратегическим преимуществом. Особенно ценны трудовые династии. Когда несколько поколений одной семьи работают вместе, это маркер доверия к фирме.
Например, среди сотрудников ростовской компании «Атлантис-Пак» есть сразу четыре представителя семьи Ивановых- родители и двое сыновей.
Почти три десятилетия Сергей Иванов работал электриком на Мечетинском элеваторе. После смены собственника в 2013 году он перешел на свое нынешнее предприятие. Начинал оператором сушки. Дальше последовало активное профессиональное движение: освоение новых процессов, работа на конвейере, подмена оператора гофратора, переход в цех печати. Сегодня он работает аппаратчиком перегонки и отвечает за важный участок технологической цепочки — восстановление и подготовку растворителей для печатного производства.
Через год в компанию пришли супруга Сергея Николаевича — Елена Валентиновна — и старший сын Владимир. До этого оба работали на Кагальницком молокозаводе, который был ликвидирован.
«Я решила идти именно сюда, потому что здесь белая зарплата, полный соцпакет, возят корпоративным транспортом», — объяснила свой выбор Елена Валентиновна.
В «Атлантис-Пак» она работает в отделе технического контроля. По образованию она техник-технолог обработки металлов, ранее трудилась инженером-химиком, поэтому быстро адаптировалась к новым задачам. Сегодня ее зона ответственности — соответствие оригинал-макетам, проверка адгезии красочного слоя, выявление дефектов печати. За смену через нее проходит до сотни образцов продукции.
Для старшего сына, Владимира Иванова, предприятие стало местом быстрого профессионального роста. По образованию автомеханик, после закрытия молокозавода он пришел в компанию оператором гофратора.
Технический склад ума и производственный опыт помогли быстро освоиться. Уже через полтора года Владимир перешел в цех печати, где начал карьеру печатника с третьего разряда. Спустя год получил шестой — максимальный.
Сегодня Владимир работает на одной из самых сложных машин — «Варга-2». Он освоил более сложные виды печати, различную технику, изучил много документации. В 2025 году его профессиональные достижения были отмечены благодарностью главы администрации Аксайского района Ростовской области.
Младший сын Александр пришел в компанию в 2019 году — после службы в армии и обучения на техника-электрика. Начинал он оператором экструзионной линии первого разряда. Постепенно он стал старшим на линии, а позже получил предложение пройти обучение на наладчика технологического оборудования.
Сегодня Иванов-младший — наладчик технологического оборудования — оператор экструзионной линии второго разряда. Он отвечает за работу нескольких линий и координирует работу сотрудников звена.
Как и остальные члены семьи, Александр отмечает не только производственные возможности компании, но и социальную поддержку сотрудников.
История Ивановых — пример того, как формируется настоящая производственная династия. Все четверо работают в разных подразделениях, но их объединяет общее отношение к делу: готовность учиться, осваивать новое оборудование, брать ответственность и расти вместе с предприятием.
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