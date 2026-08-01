В Калининграде сегодня прощаются с основателем областного концертного духового оркестра

Одним из главных дел его жизни стало создание Калининградского областного концертного духового оркестра в 1990 году. С 2007-го коллектив, который под руководством Гантовского отличался высочайшим профессионализмом и богатейшим репертуаром, вошел в состав Калининградской филармонии.