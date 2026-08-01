В день Илии — грех! Что со времён Руси запрещено в Ильин день 2 августа 2026

2 августа православная церковь чтит память пророка Илии — одного из самых почитаемых ветхозаветных святых, которого также почитают иудеи и мусульмане. В народном сознании Ильин день издавна считается границей между летом и осенью — грозной, шумной, с раскатами грома и множеством строгих запретов. В материале сайта perm.aif.ru — житие пророка Илии, история праздника, молитвы святому, а также что можно и нельзя делать в Ильин день.
Какого числа Ильин день в 2026 году?
Ильин день — непереходящий церковный праздник, который ежегодно отмечается 2 августа (20 июля по старому стилю). В народном земледельческом календаре этот день считался важным рубежом между летом и осенью. К этому времени крестьяне старались завершить основные полевые работы и начинали подготовку к уборке урожая. В народе говорили, что с Ильина дня «земля поворачивает на зиму», подчёркивая приближение осенних холодов.
Житие пророка Илии.
Илия родился в городе Фесвии Галаадской примерно за 900 лет до Рождества Христова. По преданию, ещё при его рождении отцу было видение: благообразные мужи пеленали младенца огнём и питали его пламенем — знамение будущей пламенной ревности пророка о славе Божией. С юных лет Илия поселился в пустыне, ведя строгую жизнь поста и молитвы.
Пророк прославился как непримиримый борец с идолопоклонством. Он не мог смириться с тем, что израильский царь Ахав под влиянием своей жены Иезавели отступил от истинной веры. Когда уговоры не подействовали, Илия предрёк царству засуху и голод. Во время бедствия он скрывался у потока Хораф, где Господь чудесным образом питал его через воронов. Позднее, во время другого испытания в пустыне, пророка укрепил ангел. А потом Илия вернулся и доказал народу и самому Ахаву, что виной всему выбор Бога, которому он поклоняется. Народ Израиля стал снова веровать в истинного Бога.
Завершение земного пути пророка было столь же необычным, как и вся его жизнь: согласно Библии, Илия не умер, а был живым взят на небо в огненной колеснице — свидетелем этого чудесного восхождения стал его ученик, пророк Елисей. Позже, во время Преображения Господня, Илия вместе с пророком Моисеем явился перед Христом на горе Фавор, а по церковному преданию, ему предстоит стать одним из предвестников Второго пришествия.
Молитва Илии.
Пророка Илию издавна почитают как покровителя воинов и людей, чья служба связана с небом, в том числе лётчиков и десантников. К нему обращаются и с молитвой о даровании дождя во время засухи, а также о защите от гроз, бурь и других стихийных бедствий.
Кроме того, к пророку Илии обращаются с просьбами об укреплении веры и стойкости в её отстаивании — вспоминая его собственную непримиримую борьбу с идолопоклонством и верность истинному Богу даже перед лицом гонений.
Что нельзя делать в Ильин день 2 августа 2026 года.
— Нельзя купаться в открытых водоёмах. По народным поверьям, начиная с этой даты вода в реках и озёрах становится холодной и «нечистой», а тот, кто всё же решится искупаться, рискует заболеть или столкнуться с неприятностями.
— Нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. Считается, что Ильин день следует посвятить молитве, посещению храма и отдыху, а не тяжёлой работе. В народной традиции верили, что нарушение этого обычая может навлечь неудачи.
— Нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. По поверьям, Ильин день традиционно сопровождается грозами, которые в народе связывали с гневом пророка, поэтому конфликты и грубые слова в этот день считались особенно опасными и способными навлечь беду на весь год.
Что можно делать в Ильин день 2 августа 2026 года.
— Посетить храм и помолиться. Пророк Илия считается одним из самых почитаемых святых на Руси, известным своей твёрдой верой и ревностным служением Богу, поэтому молитва в его день традиционно считается особенно сильной.
— Устраивать семейные застолья. По традиции в этот день накрывали богатый стол и собирались всей семьёй, отмечая завершение летней страды и урожай, который к этому времени уже начинал поспевать.
— Совершать добрые дела. Считалось, что помощь ближним и щедрость, проявленные в Ильин день, особенно угодны пророку Илии и приносят благополучие и защиту дому на весь год.