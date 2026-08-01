В день Илии — грех! Что со времён Руси запрещено в Ильин день 2 августа 2026

Пророк прославился как непримиримый борец с идолопоклонством. Он не мог смириться с тем, что израильский царь Ахав под влиянием своей жены Иезавели отступил от истинной веры. Когда уговоры не подействовали, Илия предрёк царству засуху и голод. Во время бедствия он скрывался у потока Хораф, где Господь чудесным образом питал его через воронов. Позднее, во время другого испытания в пустыне, пророка укрепил ангел. А потом Илия вернулся и доказал народу и самому Ахаву, что виной всему выбор Бога, которому он поклоняется. Народ Израиля стал снова веровать в истинного Бога.