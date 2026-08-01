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В России создадут единую базу данных о происшествиях

В России планируют создать единую информационную систему, в которую будут поступать сведения о происшествиях из службы 112 и других источников.

В России планируют создать единую информационную систему, в которую будут поступать сведения о происшествиях из службы 112 и других источников. Инициатива направлена на ускорение обмена данными между экстренными службами.

Оператором базы предлагают назначить МЧС. Доступ к информации в режиме реального времени получат экстренные службы, федеральные ведомства и региональные власти. Предполагается, что это позволит быстрее оценивать обстановку и принимать решения при чрезвычайных ситуациях.

Также система должна снизить риск дублирования вызовов и повысить точность координации между различными ведомствами. В перспективе это может сократить время реагирования на происшествия и повысить эффективность спасательных операций.

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