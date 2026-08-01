Личная жизнь Чехова. С кем он был в отношениях 10 лет и на ком женился

«Без Чехова современные рассказ и театр были бы другими», — заметил историк литературы Джеймс Лёлин в сборнике The Cambridge Introduction to Chekhov (можно перевести как «Кембриджское введение в творчество Чехова»). Классик русской литературы высоко ценится во всем мире и как писатель, и как драматург. Известен Чехов и как гуманист, он строил школы и больницы, оказывал бесплатную медицинскую помощь, а его отчет об условиях содержания заключенных в тюрьмах на Сахалине способствовал изменению условий отбывания наказаний.
Интерес вызывает не только творчество писателя, но и его личная жизнь. Британский литературовед Дональд Рейфилд написал биографию драматурга «Жизнь Антона Чехова». По просьбе автора The Guardian, шотландского писателя Уильяма Бойда, он перечислил женщин, с которыми писателя могло связывать нечто большее. Список был составлен только на документальных источниках, в нем указано 33 имени. Отчет по 1898 год, когда писатель познакомился с актрисой Ольгой Книппер, на которой впоследствии женился.
Кого Чехов «прозевал», есть ли у него незаконнорожденная дочь и почему Книппер ненавидели знакомые писателя — в материале РБК Life.
Содержание.
Чехов как архивариус своей личной жизни.
Самый пылкий роман.
Слухи о дочери.
Брак.
Откуда известно о романах Чехова.
Как уточнили в The Guardian, Чехов был скрытным, но сохранял свою переписку как усердный архивариус, поэтому есть возможность составить своеобразную опись его личной жизни.
Чехов любил женщин, ему нравилось находиться в их обществе, однако он остывал и отдалялся, когда отношения достигали точки, которая бы подразумевала более прочное и напряженное общение, продолжил Уильям Бойд. На взгляд шотландского писателя, самый пылкий роман Чехова был с Ликой Мизиновой. Чехов «прозевал» ее, так и не поведя возлюбленную к алтарю, заметил литературовед Игорь Оболенский в выпуске «Подкаст. Лаб» на «Первом канале».
Кто такая Лика Мизинова.
Антон Чехов (справа на первом плане), его брат Михаил Павлович (слева на первом плане), дочь хозяина дома доктора Я. А. Корнеева Мария Яковлевна Корнеева, учительница М. П. Чеховой в гимназии Лидия Стахиевна Мизинова (Лика Мизинова), сестра А. П. Чехова Мария Павловна, мать Евгения Яковлевна Чехова, сын знакомых Чеховых гимназист Сергей Киселев (слева направо на тором плане), братья А. П. Чехова Иван Павлович, Александр Павлович и отец Павел Егорович Чехов (слева направо на третьем плане).
(Фото: ТАСС).
Лике (Лидии) Мизиновой было 19 лет, когда в 1889 году она познакомилась с Чеховым (писатель был на 10 лет старше нее). Она дружила с его сестрой, была школьной учительницей и мечтала стать оперной певицей. Ее роман с Чеховым продлился около 10 лет, прежде чем «возможность брака исчезла за горизонтом», пишет Бойд.
Сохранилось 98 писем Мизиновой к Чехову и 67 от него к ней. Их переписка, по мнению Бойда, носила откровенный и насмешливый характер. Мизинова хотела выйти замуж, но в итоге решила, что Чехов не верил в длительное взаимное счастье, либо рассматривал его как угрозу своей свободе — слишком от многого бы пришлось отказаться. Впрочем, есть и другое обстоятельство, которое бы могло объяснить нежелание Чехова брать на себя обязательства перед другим человеком.
«Моя законная жена — это медицина, а любовница — литература», — говорил Чехов (цитата по «Подкаст. Лаб»).
В 1884 году у него произошло первое серьезное легочное кровотечение (писатель родился в 1860-м, то есть на тот момент ему было около 24 лет). Так как Чехов был профессиональным врачом, он понимал, что с ним происходит. «Многие его родственники и друзья умерли от туберкулеза, так что не было никаких сомнений в том, какая его ждала судьба. Зная, что его жизнь окажется коротка, возможно, Чехов счел, что будет честнее не содействовать идеям прочного союза», — предположил Бойд.
Отношения Мизиновой и Чехова то гасли, то разжигались вновь. К примеру, внимание на возлюбленную Чехова обратил Исаак Левитан, создатель такого жанра в живописи, как «пейзаж настроения». Его кисти принадлежат полотна «После дождя. Плёс» (1889), «Над вечным покоем» (1894) и другие шедевры, напомнили на портале «Лаврус» Третьяковской галереи.
Исаак Левитан.
(Фото: ТАСС).
Левитан — близкий друг Чехова, художник и драматург были знакомы с 19 лет. Пейзажист даже как-то упал на колени перед сестрой своего друга Марией и признался ей в любви, дополнили в «Комсомольской правде». И это не помешало вспыхнуть роману между ним и Мизиновой.
«…она любит не тебя, белобрысого, а меня, волканического брюнета, и приедет только туда, где я», — писал Левитан Чехову о Мизиновой.
А вот цитата из письма Чехова к возлюбленной (по журналу «Литература»):
«Снится ли Вам Левитан с черными глазами, полными африканской страсти? В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и в сущности я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили».
Роковым был для Мизиновой роман с писателем Игнатием Потапенко. Он увез ее за границу, а потом бросил без денег с маленькой дочерью на руках.
Мизинова стала прообразом для Нины Заречной в «Чайке», уточнили в эфире передачи из цикла «Больше, чем любовь» (выпуск размещен на платформе «Смотрим»). Более того, судьба Мизиновой в чем-то повторила сюжет пьесы. Премьера «Чайки», где присутствовала Мизинова, прошла в Александринском театре 17 октября 1896 года, через месяц у Мизиновой от крупозного воспаления легких умерла двухлетняя дочь Христина. Ребенок умирает и у Заречной.
В 1902 году Мизинова вышла замуж за актера и режиссера Московского Художественного театра (МХТ) Александра Санина, ставшего впоследствии известным оперным постановщиком, дополнили на портале «Кино-театр.ру». Умерла Мизинова 5 февраля 1939 года от туберкулеза в Париже.
Была ли у Чехова дочь.
По официальным данным, у Чехова не было детей. Тем не менее спекуляции о том, что у писателя была внебрачная дочь возникли. В дополненном издании биографии «Жизнь Антона Чехова» (в России вышло в 2024 году, сообщали в ТАСС) появилась глава на эту тему.
«По интернету ходят различные соображения о некой Татьяне Федоровне Корш как предполагаемой дочери Чехова: в главе, дополняющей настоящее издание, читатель впервые найдет объективное исследование, основанное на материалах сербских и русских архивов, жизни и возможного происхождения Татьяны Корш, которая, как и Чехов, стала врачом и рано умерла от болезни легких», — объяснял Рейфилд решение дополнить свою книгу о Чехове.
В главе «В поисках дочери» (издательство КоЛибри) он приводит рассказ Алисы Шебалиной, вдовы композитора Виссариона Шебалина. По ее словам, с Татьяной Корш она была знакома в детстве. Мать девочки — дочь отставного театрального директора Федора Корша Нина. О том, что отец Татьяны Корш — Чехов, матери Шебалиной сообщила либо сама Нина Корш, либо ее мать Екатерина, уточнял Рейфилд. После революции Татьяна Корш оказалась за границей.
Федор Корш.
(Фото: Сборник Товарищества И. Д. Сытина / Public Domain).
Кроме того, в книге он оставил несколько размышлений-замечаний относительно того, насколько достоверны сведения полученные со «вторых рук». В интервью с «Сити» Рейфилд подчеркнул, что без ДНК Татьяны Корш нельзя окончательно утверждать, что она приходится Чехову дочерью. «Отцовство Чехова очень возможно, но еще не вероятно, а если нет, то остается много необъяснимого в отношениях семей Корш и Чеховых», — не отпускал тему историк.
Федор Корш считал себя «отцом» Чехова как драматурга. После того, как Чехов назвал репертуар Корша претенциозным, тот заявил ему: «Напишите лучше». Вскоре Чехов принес ему пьесу «Иванов», дополнил Рейфилд в своей книге.
Как сложились отношения Чехова и Книппер.
Антон Чехов и Ольга Книппер.
(Фото: РИА Новости).
Чехов писал, что ему нужна жена, как Луна, которая бы появлялась время от времени. Отношения с Ольгой Книппер оказались возможны только на расстоянии, заметили в «Аргументах и фактах». Она жила в Москве и не могла оставаться без сцены, а Чехов в 1899 году продал имение в Мелихово и переехал в Ялту из-за состояния здоровья.
«Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству», — писал он возлюбленной (цитата по «Культура.РФ»).
Ольга Книппер родилась в 1868 году, ее отец — обрусевший немец — умер в 1894 году. После его смерти Книппер зарабатывала на жизнь репетиторством, а еще старалась поступить в театральную студию, уточнили на портале «Культура.РФ». Ей уже исполнилось 27 лет, когда ее взяли в театральный класс при Московской филармонии. Курс набирал Владимир Немирович-Данченко, впоследствии с Константином Станиславским он основал Московский Художественный театр. В 1898 году Книппер завершила обучение и стала частью нового театра.
С Чеховым она познакомилась 30-летней. Писатель присутствовал на одном из прогонов спектакля «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Толстого. Книппер в постановке досталась роль царицы Ирины, и Чехов заметил талантливую актрису.
Их отношения продлились шесть лет, три года из которых пара состояла в браке. В 1901-м о том, когда же пройдет их свадьба у матери Книппер интересовалась даже великая княгиня. Как отметил Игорь Оболенский, Чехов был влюблен в Книппер, но под венец не спешил.
Церемония состоялась 7 июня 1901 года и оказалась формальностью — после нее супруги продолжали жить в разных городах, а любовь им помогала поддерживать переписка, заявляли в «Аргументах и фактах». Сохранилось более тысячи писем, более того, после смерти Чехова Книппер какое-то время продолжала писать адресованные ему послания.
Любопытный факт: в личных письмах супруги обращались друг к другу, используя разные прозвища. Чехов мог назвать Книппер «милой собачкой», «лошадкой», «цаплей», «актрисулей», «милюсей», жена же порой называла его «дусиком», «милым писателем» и «Антонкой».
Были и те, кто сомневался в том, что ради больного мужа Книппер бросит театр. Временами ей самой казалось, что следует уйти из театра, но Чехов уговаривал ее в том, что не надо такой жертвы. При этом возлюбленная писателя не нравилась многим его друзьям и близким: некоторые считали, что она вышла за драматурга ради ролей в спектаклях по его пьесам и хорошего репертуара у Немировича-Данченко, которого подозревали в связи с ней.
Владимир Немирович-Данченко.
(Фото: Шерлинг / РИА Новости).
Чехов знал о вероятных изменах возлюбленной. В 1902 году во время гастролей Книппер потеряла сознание, ей потребовалась операция. Оказалось, что она была беременна, а беременность наступила, когда супруги были за тысячи километров друг от друга.
Впрочем, слухи и события личной жизни не отменяли актерского таланта Книппер, а в театре она блистала не только в чеховских постановках.
«Тонкий художественный слух подсказывал актрисе решение стилевых задач современных драматургов: кроме Ребекки в пьесах Ибсена она играла Майю (“Когда мы, мертвые, пробуждаемся”, 1900), Лону (“Столпы общества”, 1903), Истину (“Привидения”, 1905); в “Синей птице” (1908) Метерлинка играла Ночь, внося в образ долю юмора. Среди ее ролей в классике — графиня-внучка (“Горе от ума”, 1906), Либанова (“Где тонко, там и рвется”, 1912); играла Белину в “Мнимом больном” (1913)», — пишут о Книппер в МХТ имени А. П. Чехова.
В театре дополнили, что Книппер «тонко чувствовала дух автора и жанр» и была образцовой актрисой «театра живого человека».
Чехов умер 15 июля 1904 года на лечении в Баденвейлере (Германия), в поездке с ним была Книппер. Повторно замуж она так и не вышла, но слухи о ее романах не утихали. Книппер скончалась 22 марта 1959 года, спустя почти 55 лет после того, как не стало ее мужа.
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