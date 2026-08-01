Личная жизнь Чехова. С кем он был в отношениях 10 лет и на ком женился

В 1884 году у него произошло первое серьезное легочное кровотечение (писатель родился в 1860-м, то есть на тот момент ему было около 24 лет). Так как Чехов был профессиональным врачом, он понимал, что с ним происходит. «Многие его родственники и друзья умерли от туберкулеза, так что не было никаких сомнений в том, какая его ждала судьба. Зная, что его жизнь окажется коротка, возможно, Чехов счел, что будет честнее не содействовать идеям прочного союза», — предположил Бойд.