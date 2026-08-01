В центре Москвы 1 и 2 августа временно меняется схема движения

В центре столицы 1 и 2 августа введены временные ограничения движения в связи с проведением велогонки «Вечернее Садовое кольцо» и Московского ночного велофестиваля.
1 августа до 17:00 ограничено движение по одной полосе в каждом направлении на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы и на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы.
В этот же день до 23:59 полностью закрыто движение в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до Плющихи. С 15:00 1 августа до 01:00 2 августа будет перекрыто Садовое кольцо, а также участок Зубовской улицы от проезда Девичьего Поля до Садового кольца.
В ночь на 2 августа с 00:01 до 05:00 будет перекрыта одна полоса на участке проезда Девичьего Поля при движении в сторону улицы Плющихи (от Зубовской улицы до улицы Плющихи). Здесь также запрещена парковка.
С 17:00 до окончания Московского ночного велофестиваля закроют движение на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы.
Кроме того, в эти дни будет ограничен подъезд со стороны Садового кольца к ряду некоторых городских объектов. В их числе торгово-развлекательный комплекс «Атриум», торгово-развлекательный центр «Павелецкая Плаза», торговый центр «Смоленский пассаж», Парк Горького, парк искусств «Музеон», Московский академический театр сатиры, Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова, Государственный академический театр имени Моссовета, Концертный зал имени П. И. Чайковского, Московский международный дом музыки, Курский и Павелецкий вокзалы, Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, детская городская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова и Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом перекрытий. Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте Центра организации дорожного движения.