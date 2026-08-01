В центре Москвы 1 и 2 августа временно меняется схема движения

В этот же день до 23:59 полностью закрыто движение в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до Плющихи. С 15:00 1 августа до 01:00 2 августа будет перекрыто Садовое кольцо, а также участок Зубовской улицы от проезда Девичьего Поля до Садового кольца.