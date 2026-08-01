Число погибших при попытке проникнуть в Сеуту мигрантов достигло 61

По данным радиостанции, полицейские до сих пор продолжают находить новые тела на пляже Тарахаль, который расположен рядом с пограничным забором. В связи с этим представители властей не исключают, что число обнаруженных жертв может возрасти в ближайшее время. Спасательные службы ведут поиски в прибрежной зоне.