Число погибших при попытке проникнуть в Сеуту мигрантов достигло 61

Количество погибших мигрантов при попытке попасть из Марокко в испанский анклав Сеута выросло до 61 человека. Как сообщает радиостанция Cadena SER, эта цифра стала рекордной за всю историю наблюдений за подобными инцидентами.
По данным радиостанции, полицейские до сих пор продолжают находить новые тела на пляже Тарахаль, который расположен рядом с пограничным забором. В связи с этим представители властей не исключают, что число обнаруженных жертв может возрасти в ближайшее время. Спасательные службы ведут поиски в прибрежной зоне.
Миграционная ситуация в этом районе резко обострилась в последних числах июля. Выяснилось, что только 30 июля границу Марокко и Сеуты незаконно пересекли около 60 тысяч человек. На фоне такого массового наплыва беженцев фиксируется и рост смертности среди них.