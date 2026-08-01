Россияне рассказали, как часто опаздывают на работу

Почти восемь из десяти россиян утверждают, что никогда не опаздывают на работу. По данным исследования кадрового сервиса, за последние два года число самых пунктуальных сотрудников заметно выросло.
Чаще всего рабочий график соблюдают сотрудники старше 45 лет. Среди представителей этой возрастной группы каждый второй заявил, что всегда приходит на работу вовремя.
При этом регулярно опаздывают лишь немногие. Около трёх процентов респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, ещё столько же — несколько раз в месяц. В большинстве случаев опоздание не превышает 10−15 минут.
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