Назван самый аварийный день недели

Пятница стала самым аварийным днём на российских дорогах. По данным страховщиков, именно на конец рабочей недели приходится больше всего дорожно-транспортных происшествий.
Как отмечают эксперты, количество аварий в этот день примерно на 15 процентов выше средненедельного уровня. Специалисты связывают такую статистику с накопившейся к концу недели усталостью водителей, а также спешкой перед выходными.
Автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными в пятницу, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и по возможности избегать рискованных манёвров, особенно в часы пик.
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