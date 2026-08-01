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Назван самый аварийный день недели

Пятница стала самым аварийным днём на российских дорогах.

Пятница стала самым аварийным днём на российских дорогах. По данным страховщиков, именно на конец рабочей недели приходится больше всего дорожно-транспортных происшествий.

Как отмечают эксперты, количество аварий в этот день примерно на 15 процентов выше средненедельного уровня. Специалисты связывают такую статистику с накопившейся к концу недели усталостью водителей, а также спешкой перед выходными.

Автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными в пятницу, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и по возможности избегать рискованных манёвров, особенно в часы пик.

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