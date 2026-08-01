Минобороны: Поставки вооружений с начала СВО выросли в 5 раз

День Тыла Вооружённых Сил РФ отмечается 1 августа, однако корни тылового обеспечения русской армии уходят в петровскую эпоху: 18 февраля 1700 года Пётр I учредил Провиантский приказ (позднее преобразованный в Комиссариатское и Провиантское ведомства), заложив централизованную систему снабжения регулярных войск продовольствием, обмундированием и денежным довольствием. Современная же памятная дата приурочена к 1 августа 1941 года, когда Иосиф Сталин подписал приказ об организации Главного управления тыла Красной Армии, что позволило объединить разрозненные структуры снабжения в единый механизм в критический момент Великой Отечественной войны. Этот профессиональный праздник чествует всех, кто обеспечивает бесперебойное снабжение войск вооружением, горючим, продовольствием и вещевым имуществом, а также отвечает за транспорт, медицинскую эвакуацию и бытовое обслуживание — то есть за всё, без чего боеспособность армии невозможна.