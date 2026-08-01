Омский СК помог строителям вернуть 9 млн рублей

Поводом для вмешательства стали публикации в СМИ и личные заявления граждан о том, что руководство компании длительное время не выплачивало людям деньги. Жалобы директору ситуацию не исправили. Следственное управление возбудило дело по статье № 145.1 УК РФ, а руководитель ведомства Виталий Батищев провел личный прием пострадавших, дав подчиненным соответствующие поручения. В итоге права рабочих удалось восстановить в кратчайшие сроки.