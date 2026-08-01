В Тюмени увеличат точки с водой после жалоб жителей на очереди

Напомним, что в середине июля жители Тюмени массово пожаловались на воду из-под крана. По их словам, ее запах напоминает канализационный. Кроме того, были жалобы на зуд после душа. Власти винят во всем паводки и большое количество органических загрязнений в река Тура, уровень которой в результате обильных осадков достиг рекордных значений. В городе и области объявлен режим ЧС.