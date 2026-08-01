В Тюмени увеличат точки с водой после жалоб жителей на очереди

Власти Тюмени и Тюменского округа нарастили количество мобильных пунктов с чистой водой до 45, отреагировав на обращения жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, уточнив, что были учтены пожелания по поводу более вместительных водовозов.
Техника прибыла в город из разных районов юга области, прошла полную санитарную обработку, а часть грузовиков оперативно переоборудовали. На некоторые цистерны установили краны- «гребенки» для ускорения раздачи воды. По словам Моора, цистерны покидают точки только для дозаправки, а расписание работы пунктов корректируется с учетом мнения жителей.
Губернатор добавил, что с 1 августа в регионе заработают более ста точек набора воды.
Напомним, что в середине июля жители Тюмени массово пожаловались на воду из-под крана. По их словам, ее запах напоминает канализационный. Кроме того, были жалобы на зуд после душа. Власти винят во всем паводки и большое количество органических загрязнений в река Тура, уровень которой в результате обильных осадков достиг рекордных значений. В городе и области объявлен режим ЧС.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пожаловались на пожелтевшую воду.
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