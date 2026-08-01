Юрий Слюсарь: Над Ростовской областью сбили около 20 дронов

Нынешний налет стал уже вторым за двое суток. Предыдущей ночью, с 30 на 31 июля, средства ПВО перехватили 150 беспилотников над Ростовской областью. Тогда удары фиксировались над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково и семью районами области. Та атака повлекла за собой человеческие жертвы и материальный ущерб: в Гуково травму получила женщина, которой своевременно оказали медицинскую помощь. В Батайске осколки сбитых аппаратов повредили частные дома, автотранспорт и здание торгового объекта. В Ростове-на-Дону обломки спровоцировали возгорание лесополосы, которое удалось оперативно потушить. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Азовском районе, где фрагменты беспилотника попали в жилой дом: пострадавшим оказался ребенок, впоследствии госпитализированный медиками.