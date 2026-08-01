Православная выставка‑ярмарка «Нижегородский край» откроется 6 августа

В первом павильоне монастырские мастерские из 62 епархий предложат иконы, церковную утварь, лампадное масло, литературу, календари и другие изделия духовно‑нравственного направления. На стендах можно будет приложиться к местночтимым святыням, оставить записки о здравии и упокоении для отдалённых обителей, узнать историю храмов. Здесь же будут продаваться серебряные изделия, платки и палантины, подарочные свечи, ладан, чётки, гайтаны, браслеты, сухарики, натуральная косметика и другие товары. Традиционно на выставке работают благотворительные организации: нижегородский центр помощи семье и детям «Быть мамой» и московский фонд в честь иконы Божией Матери «Игуменья Горы Афонской».