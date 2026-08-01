Православная выставка‑ярмарка «Нижегородский край» откроется 6 августа

В Нижнем Новгороде с 6 по 12 августа на площадке Нижегородской ярмарки состоится 47‑я международная православная выставка‑ярмарка «Нижегородский край — земля Серафима Саровского», сообщили в Нижегородской епархии. Мероприятие проходит по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и традиционно собирает сотни участников из разных стран и регионов России.
Центром духовной программы станет икона святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, привезённая из одноимённого нижегородского храма. Перед образом ежедневно будут совершаться молебны. Торжественное открытие запланировано на 6 августа в 14:00: в часовне первого павильона пройдет праздничный молебен.
В выставочных залах ожидается участие более 300 экспонентов — православных и светских организаций из России, Беларуси, Грузии, Сербии, Израиля, Молдовы, Сирии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Украины. Нижегородскую область представят храмы и монастыри из четырёх епархий: Нижегородской, Выксунской, Лысковской и Городецкой.
В первом павильоне монастырские мастерские из 62 епархий предложат иконы, церковную утварь, лампадное масло, литературу, календари и другие изделия духовно‑нравственного направления. На стендах можно будет приложиться к местночтимым святыням, оставить записки о здравии и упокоении для отдалённых обителей, узнать историю храмов. Здесь же будут продаваться серебряные изделия, платки и палантины, подарочные свечи, ладан, чётки, гайтаны, браслеты, сухарики, натуральная косметика и другие товары. Традиционно на выставке работают благотворительные организации: нижегородский центр помощи семье и детям «Быть мамой» и московский фонд в честь иконы Божией Матери «Игуменья Горы Афонской».
Во втором павильоне развернётся обширная торговая экспозиция: продукты питания, косметика и парфюмерия, оптика, кожгалантерея, одежда и обувь для всей семьи, украшения, сумки, ортопедические подушки, столовое и постельное бельё, ткани, массажные принадлежности, средства личной гигиены, посуда и многое другое.
Паломнический центр Нижегородской епархии проведёт презентации туристических маршрутов, а в кинозале священники миссионерского отдела расскажут о святой Нине, основах православной веры, единстве Церкви и опыте военно‑патриотического лагеря «Хочу стать десантником». В программе также предусмотрены консультации психологов и нутрициологов, а в рамках акции «Во здравие и спасение» все желающие смогут бесплатно пообщаться с врачами и измерить давление.
В конференц‑зале пройдут культурно‑просветительские события: 6 августа — поэтический спектакль «Цветы царской России», 7 августа — встреча с архимандритом Тихоном (Затёкиным) к юбилею журнала «Нижегородская старина», 11 августа — «Литературная гостиная».
Второй павильон также станет площадкой фестиваля «Семья нижегородская», который в этом году посвящён теме «Диалог поколений». Ежедневно там будут выступать творческие коллективы, проходить встречи с интересными людьми, книжные презентации, выставки, показы мод, медицинские и психологические консультации, презентации социальных учреждений, конкурс плакатов и другие активности. Партнёром фестиваля выступило нижегородское отделение движения «Россия без сквернословия». Социальные центры, библиотеки и общественные организации проведут мастер‑классы по русскому языку и культуре речи, конкурс чтецов, занятия по рукоделию для детей и взрослых, конкурсы плакатов и лозунгов.
Фестиваль организован при поддержке правительства Нижегородской области, в подготовке участвуют более 70 социальных и культурных центров региона. Куратором выступает министерство социального развития и семейной политики области. Вход на выставку‑ярмарку и фестиваль — бесплатный.
Ранее сообщалось, что выставка участников пленэра представлена в Серафимо-Дивеевском монастыре.
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