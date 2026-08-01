Белоруссия подтвердила остановку движения на границе с Латвией

С вечера 31 июля латвийские власти полностью остановили движение машин через единственный работающий пункт пропуска на границе с Белоруссией. Этот шаг был предпринят по инициативе Риги, и на данный момент проезд так и не возобновился. Информацию об этом предоставила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.