Белоруссия подтвердила остановку движения на границе с Латвией

С вечера 31 июля латвийские власти полностью остановили движение машин через единственный работающий пункт пропуска на границе с Белоруссией. Этот шаг был предпринят по инициативе Риги, и на данный момент проезд так и не возобновился. Информацию об этом предоставила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.
Согласно заявлению официальных лиц, решение вступило в силу с 23:00. Речь идет о пункте пропуска «Григоровщина», который оставался последним открытым маршрутом между странами. Латвийская сторона объяснила свои действия возникновением технических неполадок.
О временном закрытии границы накануне вечером сообщил глава Министерства внутренних дел Латвии Янис Домбрава. В своем обращении он уточнил, что причиной блокировки стали именно технические сбои. Чиновник также предупредил граждан, что им придется искать альтернативные пути для возвращения в страну.