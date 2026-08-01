Прикамский избирком зарегистрировал 11 кандидатов на выборах в Госдуму

Также продолжается регистрация кандидатов на выборах в краевой парламент и думы муниципалитетов. Части кандидатов было отказано в регистрации. Трём кандидатам от КПРФ отказали по причине сокрытия сведений о судимости, отсутствия пассивного избирательного права в связи с неоконченным 15-летним сроком со дня снятия и погашения судимости за особо тяжкое преступление и наличия гражданства иностранного государства — Украины. Один кандидат от партии «Новые люди» скрыл сведения о судимости и по этой причине также получил отказ в регистрации.