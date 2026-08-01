Прикамский избирком зарегистрировал 11 кандидатов на выборах в Госдуму

Крайизбирком сообщил о регистрации 11 кандидатов на выборах в Государственную Думу.
Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала 31 июля 2026 года 11 кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму РФ. По округу № 62 будут баллотироваться Николай Богданов, Антон Немкин, Дмитрий Петухов, Ян Романов. По округу № 63 — Андрей Ляшков, Юрий Сирдюченко, по округу № 64 — Екатерина Балыкина, Ольга Вшивкова, Алексей Овчинников, по округу № 65 — Егор Лаптев, Олег Постников.
Напомним, по округу 62 выдвинулось 10 кандидатов, по округу 63 — 9, по округу 64 — 8, по округу 65 — 8.
Также продолжается регистрация кандидатов на выборах в краевой парламент и думы муниципалитетов. Части кандидатов было отказано в регистрации. Трём кандидатам от КПРФ отказали по причине сокрытия сведений о судимости, отсутствия пассивного избирательного права в связи с неоконченным 15-летним сроком со дня снятия и погашения судимости за особо тяжкое преступление и наличия гражданства иностранного государства — Украины. Один кандидат от партии «Новые люди» скрыл сведения о судимости и по этой причине также получил отказ в регистрации.
«Партиям в установленные сроки предоставляется возможность уточнить и исправить недостатки в документах. При принятии решений крайизбирком исходит из необходимости строгого соблюдения требований законодательства, обеспечения равных условий для всех участников выборов», — прокомментировал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, который вместе с общественниками лично присутствует ан ключевых процедурах избирательного процесса.
Всего на 173 мандата, которые будут замещены в Единый день голосования в Пермском крае, выдвинулись 1612 представителей партий и самовыдвиженцев. Партийные списки выдвинули семь политических объединений: «Единая Россия» (102 кандидата), «Коммунисты России» (90 кандидатов), КПРФ (137 кандидатов), ЛДПР (131 кандидат), «Новые люди» (51 кандидат), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (122 кандидата), «Справедливая Россия» (102 кандидата). Выборы в Госдуму, Заксобрание Пермского края и местные думы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование продлится 3 дня — с 18 по 20 сентября включительно.
Напомним, прикамским избирателям будет доступна самая широкая линейка способов голосования. Они смогут проголосовать непосредственно на избирательных участках по месту регистрации и фактического пребывания, на дому при наличии уважительной причины и дистанционно.