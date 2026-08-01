Минтранс поручил модернизировать аэропорт Уральска

По данным ведомства, за последние три года пассажиропоток аэропорта Уральска вырос на 85%, грузооборот — на 89%, а количество авиарейсов — на 51%. Сегодня аэропорт обслуживает пять внутренних направлений и международные рейсы в Стамбул, Анталью, Шарм-эль-Шейх, Фукуок и Франкфурт.