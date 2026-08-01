Минтранс поручил модернизировать аэропорт Уральска

«Даны конкретные поручения по ремонту взлетно-посадочной полосы, реконструкции периметрового ограждения, обновлению специальной техники, аэронавигационной системы, модернизации топливной инфраструктуры аэропорта, а также повышению качества обслуживания пассажиров», — говорится в сообщении в субботу.
Как уточнили в министерстве, в аэропорту состоялось рабочее совещание с участием руководства министерства, акимата Западно-Казахстанской области, администрации аэропорта и представителей авиационной отрасли. Участники обсудили ход реализации проектов по развитию авиационной инфраструктуры и проблемные вопросы.
Кроме того, поставлены задачи по расширению международной маршрутной сети, возобновлению авиасообщения с Атырау и Актобе, развитию малой авиации и реализации инвестиционных проектов аэропорта.
Ответственным организациям поручено обеспечить соблюдение утвержденных графиков выполнения работ. Ход реализации проектов взят на контроль министерства.
По данным ведомства, за последние три года пассажиропоток аэропорта Уральска вырос на 85%, грузооборот — на 89%, а количество авиарейсов — на 51%. Сегодня аэропорт обслуживает пять внутренних направлений и международные рейсы в Стамбул, Анталью, Шарм-эль-Шейх, Фукуок и Франкфурт.