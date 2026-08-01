Сколько воды пить в жару и как понять, что организм обезвожен

Начинать день Роспотребнадзор советует со стакана питьевой воды комнатной температуры. Пить воду в течение дня следует регулярно в небольших количествах, не дожидаясь сильной жажды. Не пить до того, пока возникнет чувство жажды, — это одна из самых распространенных ошибок, так как к этому моменту организм уже теряет жидкость и начинает обезвоживаться, рассказывал журналу Time доктор Эшли Карпинос, доцент кафедры медицины, педиатрии и спортивной медицины в Медицинском центре Университета Вандербильта.