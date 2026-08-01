Сколько воды пить в жару и как понять, что организм обезвожен

Сколько воды нужно выпивать.
Роспотребнадзор сообщает, что единой питьевой нормы для всех не существует. Норма жидкости индивидуальна для каждого человека и определяется его здоровьем, возрастом, весом, физической активностью и рядом других факторов.
Между тем ведомство приводит расчетный ориентир — около 30−40 мл жидкости на 1 кг веса в день. Этот объем включает всю поступающую жидкость как от воды, так и от супов, фруктов, овощей.
Для взрослого человека в обычных условиях ориентировочная норма составляет 2−2,5 л жидкости в день, включая воду из еды и напитков и включая, вопреки распространенному заблуждению, чай, кофе и соки.
Как правильно пить воду.
Начинать день Роспотребнадзор советует со стакана питьевой воды комнатной температуры. Пить воду в течение дня следует регулярно в небольших количествах, не дожидаясь сильной жажды. Не пить до того, пока возникнет чувство жажды, — это одна из самых распространенных ошибок, так как к этому моменту организм уже теряет жидкость и начинает обезвоживаться, рассказывал журналу Time доктор Эшли Карпинос, доцент кафедры медицины, педиатрии и спортивной медицины в Медицинском центре Университета Вандербильта.
Как пить воду в жару.
Роспотребнадзор рекомендует в жаркую погоду увеличивать потребление воды на 0,5−1 литр в день сверх привычного объема, так как в зной ускоряется потеря влаги организмом. При таких погодных условиях потребность в жидкости для взрослого человека может возрастать до 3−3,5 л в сутки, а при физических нагрузках — до 4−6 л.
При температуре воздуха от +20 °C ведомство советует выпивать небольшими порциями по 100−200 мл воды каждый час. Большое количество жидкости за один раз пить не следует. При болезнях почек и сердечно-сосудистой системы питьевой режим следует согласовывать с врачом.
Для детей норма питья воды в жару составляет 1−1,5 л в сутки, а для школьников — до 2 л, в зависимости от возраста, образа жизни и питания, следует из информации на сайте Роспотребнадзора.
Что лучше пить в жару.
Чистая питьевая вода. По желанию в нее можно добавить лимон, лайм или мяту;
Несладкий зеленый или травяной чай, домашние морсы и компоты без сахара;
Разбавленные натуральные соки;
Кисломолочные напитки без добавок — кефир, ряженка, жидкие йогурты;
Негазированная минеральная столовая вода с низкой минерализацией.
Минеральная вода хорошо утоляет жажду, однако следует помнить, что она бывает разной: кислой, щелочной, богатой натрием, кальцием, железом. В частности, потребление кислых вод не рекомендуется при повышенной кислотности желудочного сока и некоторых болезнях ЖКТ, а избыток натрия вреден при патологии сердца, рассказала РБК старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, диетолог Наталья Денисова.
Какие напитки стоит ограничить в жару.
Алкоголь и энергетики — они способствуют обезвоживанию;
Сладкие газированные напитки и соки — сахар усиливает чувство жажды;
Крепкий кофе и чай стоит ограничить из-за их мочегонного эффекта. Если выпили — нужно компенсировать это дополнительной водой.
Как определить, что организм получает достаточно воды.
Понять, что организму достаточно жидкости, можно по нескольким признакам: жажда возникает редко, моча имеет светло-желтый оттенок, мочеиспускание остается регулярным, а во рту нет выраженной сухости, сообщил РБК врач-эндокринолог Абу Сулаев. Темный оттенок или насыщенный желтый цвет мочи указывают на дефицит жидкости в организме. Слишком светлая, почти прозрачная моча свидетельствует об избытке воды, что, в свою очередь, создает лишнюю нагрузку на почки, отметила в беседе с РБК врач-диетолог Инга Давтян.
Что есть в жару.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в жару лучше отдавать предпочтение легкой еде — овощам, фруктам, рыбе и холодным супам. Прием пищи стоит перераспределить на утро и вечер.
Поддерживать водный баланс летом помогают продукты с высоким содержанием воды: арбуз, дыня, огурцы, помидоры, цитрусовые, ягоды, сельдерей и листовой салат.
Продукты питания различаются по содержанию воды. По словам Денисовой, салат содержит около 96% воды, молоко — 87%, апельсины — 88%, куриные яйца — 74%, говядина — 60%, а жирные и сухие продукты дают меньше влаги.
Что не стоит есть в жару.
Минздрав рекомендует исключить из рациона в жару острую, жареную, жирную или копченую пищу. Продукты с высоким содержанием соли (чипсы и сухарики), а также очень соленая пища способствуют обезвоживанию и вызывают сильную жажду, добавил Сулаев.
«На каждый “опасный” продукт добавьте дополнительный стакан воды. Съели соленую рыбу или пиццу в зной — выпейте 300−400 мл чистой воды сверх нормы, чтобы почкам было чем вывести соль», — посоветовала Давтян.