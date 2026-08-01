В Самаре начали делать уникальные операции по восстановлению слуха

Стапедопластику выполняют под операционным микроскопом, доступ к зоне вмешательства получают через слуховой проход. Операция требует особой точности: рядом находятся лицевой нерв и структуры внутреннего уха. Пациент остается в стационаре на 2−5 дней, а на полную реабилитацию уходит до трех месяцев. В это время нельзя заниматься спортом, летать, нырять, ходить в бассейн или баню. Есть и противопоказания: активная форма отосклероза, острые воспаления, тяжелые заболевания.