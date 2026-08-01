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В Самаре начали делать уникальные операции по восстановлению слуха

Самарские хирурги первыми в регионе освоили стапедопластику.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре врачи начали выполнять стапедопластику, высокотехнологичную микрохирургическую операцию на среднем ухе для восстановления слуха. Во время вмешательства неподвижное стремечко заменяют титановым протезом: он берет на себя функцию слуховой косточки и передает звуковые колебания во внутреннее ухо. Об этом сообщает СамГМУ.

«Стапедопластику проводят при отосклерозе. Из-за разрастания костной ткани стремечко фиксируется и мешает передаче звуковых волн во внутреннее ухо. Благодаря операции у пациента отпадает необходимость постоянно пользоваться слуховым аппаратом», — говорится в сообщении.

Стапедопластику выполняют под операционным микроскопом, доступ к зоне вмешательства получают через слуховой проход. Операция требует особой точности: рядом находятся лицевой нерв и структуры внутреннего уха. Пациент остается в стационаре на 2−5 дней, а на полную реабилитацию уходит до трех месяцев. В это время нельзя заниматься спортом, летать, нырять, ходить в бассейн или баню. Есть и противопоказания: активная форма отосклероза, острые воспаления, тяжелые заболевания.