Бомбардир Егор Соколов подписал новый контракт с ХК «Торпедо»

Минувший сезон в КХЛ стал для Соколова, ранее поигравшего за океаном, Егора дебютным, Егор сумел добыть 40 очков, из них 25 получил за голевые передачи. Кроме того, у него высокий показатель блокированных бросков и много проведённых силовых приёмов.