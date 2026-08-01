Бомбардир Егор Соколов подписал новый контракт с ХК «Торпедо»

Егор Соколов подписал новый контракт с нижегородским ХК «Торпедо» до 31 мая 2027 года.
Об этом сообщает хоккейный клуб.
Минувший сезон в КХЛ стал для Соколова, ранее поигравшего за океаном, Егора дебютным, Егор сумел добыть 40 очков, из них 25 получил за голевые передачи. Кроме того, у него высокий показатель блокированных бросков и много проведённых силовых приёмов.
Генеральный директор клуба Евгений Забуга назвал Соколова ценным активом, которым дорожат, и пожелал спортсмену обновить бомбардирские результаты в наступающем сезоне.
Ранее «Торпедо» объявило о подписании контракта с лучшим бомбардиром сезона, воспитанником нижегородского хоккея Егором Виноградовым до 2028 года.