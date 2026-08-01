Депутаты попросили Минтранс дать скидку на авиабилеты для школьников в каникулы

Напомним, с 1 марта в России расширили действующую льготу на детские авиабилеты. Теперь скидка в 50% предоставляется ребенку до 12 лет при перелете с любым взрослым, а не только с родителем. Для этого пассажиры должны быть указаны в одном бронировании.