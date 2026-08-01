Депутаты попросили Минтранс дать скидку на авиабилеты для школьников в каникулы

Депутаты попросили Минтранс распространить скидку в 50% на авиабилеты на всех детей во время школьных каникул. Соответствующее обращение министру транспорта РФ Андрею Никитину направил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
Сейчас половина стоимости билета на внутренние рейсы компенсируется детям с российским гражданством в возрасте от двух до 12 лет. Парламентарий предложил поднять возрастную границу до 18 лет на время каникул.
«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления аналогичной скидки на авиаперелеты по России для детей до 18 лет в период школьных каникул», — говорится в письме.
По мнению Антропенко, мера сделает поездки к месту отдыха доступнее и снизит финансовую нагрузку на родителей. Кроме того, инициатива поможет развитию внутреннего туризма.
Напомним, с 1 марта в России расширили действующую льготу на детские авиабилеты. Теперь скидка в 50% предоставляется ребенку до 12 лет при перелете с любым взрослым, а не только с родителем. Для этого пассажиры должны быть указаны в одном бронировании.