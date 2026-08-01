Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутаты попросили Минтранс дать скидку на авиабилеты для школьников в каникулы

Депутат ГД Антропенко отметил, что скидка на авиаперелеты для школьников сделает отдых доступнее для детей.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты попросили Минтранс распространить скидку в 50% на авиабилеты на всех детей во время школьных каникул. Соответствующее обращение министру транспорта РФ Андрею Никитину направил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Сейчас половина стоимости билета на внутренние рейсы компенсируется детям с российским гражданством в возрасте от двух до 12 лет. Парламентарий предложил поднять возрастную границу до 18 лет на время каникул.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления аналогичной скидки на авиаперелеты по России для детей до 18 лет в период школьных каникул», — говорится в письме.

По мнению Антропенко, мера сделает поездки к месту отдыха доступнее и снизит финансовую нагрузку на родителей. Кроме того, инициатива поможет развитию внутреннего туризма.

Напомним, с 1 марта в России расширили действующую льготу на детские авиабилеты. Теперь скидка в 50% предоставляется ребенку до 12 лет при перелете с любым взрослым, а не только с родителем. Для этого пассажиры должны быть указаны в одном бронировании.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше