Пенсионеров Хабаровского края обманули на сотни тысяч рублей

Еще один случай произошел с 65-летней жительницей края. Женщина потеряла банковскую карту, после чего начала получать уведомления о списаниях. Полицейские установили, что карту нашла девушка, которая использовала ее для оплаты покупок. Подозреваемая признала вину и обязалась возместить ущерб.