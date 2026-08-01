Пенсионеров Хабаровского края обманули на сотни тысяч рублей

Жители Хабаровского края продолжают становиться жертвами мошенников и злоумышленников, получающих доступ к чужим деньгам. Как сообщили в прокуратуре региона, на этой неделе чаще всего причиной потерь становились невнимательность самих граждан или доверие посторонним людям.
В Хабаровске 63-летний мужчина попросил прохожего помочь перевести 1 тысячу рублей между своими счетами через банковское приложение. Однако вместо помощи молодой человек воспользовался ситуацией и ввел данные собственной банковской карты, после чего списал со счета пенсионера более 20 тысяч рублей.
После обращения потерпевшего в полицию злоумышленника удалось установить и задержать. Молодой человек признал вину, а похищенные деньги вернул владельцу.
Еще один случай произошел с 65-летней жительницей края. Женщина потеряла банковскую карту, после чего начала получать уведомления о списаниях. Полицейские установили, что карту нашла девушка, которая использовала ее для оплаты покупок. Подозреваемая признала вину и обязалась возместить ущерб.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража, совершенная с банковского счета.
Тем временем телефонные мошенники продолжают использовать схему с «проверкой денег». Жертвой стала 77-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и заявил, что женщина якобы связана с преступниками и должна проверить имеющиеся сбережения.
Пенсионерка сообщила дочери о звонке, и вместе они сняли накопления со счетов. Несмотря на то, что женщины знали о подобных способах обмана из СМИ, под давлением мошенника они выполнили его инструкции.
После этого к пенсионерке направили курьера, которому она передала 800 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Правоохранители напоминают: сотрудники банков, полиции и спецслужб никогда не требуют передавать наличные деньги курьерам, сообщать коды из СМС или устанавливать приложения для «защиты средств».