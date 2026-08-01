Енисейца надолго отправили в колонию за расстрел жены и ее сожителя

По данным следствия, на преступление фигурант пошел из ревности к 52-летней жене, с которой они около года не проживали вместе. Вечером 16 марта пьяный мужчина, вооружившись карабином, пришел в дом ее нового 53-летнего сожителя и несколько раз выстрелил в обоих: сначала три раза в соперника, потом — дважды в женщину. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, мужчину удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.