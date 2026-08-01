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Енисейца надолго отправили в колонию за расстрел жены и ее сожителя

В Красноярском крае суд вынес приговор 53-летнему жителю Енисейского округа за убийство женщины и покушение на убийство мужчины.

В Красноярском крае суд вынес приговор 53-летнему жителю Енисейского округа за убийство женщины и покушение на убийство мужчины.

По данным следствия, на преступление фигурант пошел из ревности к 52-летней жене, с которой они около года не проживали вместе. Вечером 16 марта пьяный мужчина, вооружившись карабином, пришел в дом ее нового 53-летнего сожителя и несколько раз выстрелил в обоих: сначала три раза в соперника, потом — дважды в женщину. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, мужчину удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

После расправы злоумышленник направился к себе домой, где попытался свести счеты с жизнью, но был своевременно госпитализирован.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, вину он признал. По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13,5 лет.

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