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Лукашенко: Беларусь и Швейцарию объединяют толерантность и миролюбие

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление народу Швейцарии по случаю Дня основания Швейцарской Конфедерации, который отмечается 1 августа.

Источник: Sputnik.by

Глава государства подчеркнул, что белорусов и швейцарцев объединяют не только личные контакты, но и общие ценности — толерантность и приверженность мирному урегулированию любых вопросов.

«Это создает благоприятные условия для реализации потенциала двустороннего сотрудничества в различных областях на принципах взаимных доверия и уважения», — цитирует пресс-служба президента его поздравление.

Александр Лукашенко отметил, что в современных условиях очевидна бесперспективность санкционной политики и ограничений взаимодействия между странами и гражданами.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что общими усилиями обе страны могут внести серьезный вклад в укрепление мира и создание более стабильного и справедливого устройства международных отношений.

Глава государства пожелал многонациональному народу Швейцарии взаимопонимания, счастья и благополучия.

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