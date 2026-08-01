Лукашенко: Беларусь и Швейцарию объединяют толерантность и миролюбие

Глава государства подчеркнул, что белорусов и швейцарцев объединяют не только личные контакты, но и общие ценности — толерантность и приверженность мирному урегулированию любых вопросов.
«Это создает благоприятные условия для реализации потенциала двустороннего сотрудничества в различных областях на принципах взаимных доверия и уважения», — цитирует пресс-служба президента его поздравление.
Александр Лукашенко отметил, что в современных условиях очевидна бесперспективность санкционной политики и ограничений взаимодействия между странами и гражданами.
Белорусский лидер выразил уверенность в том, что общими усилиями обе страны могут внести серьезный вклад в укрепление мира и создание более стабильного и справедливого устройства международных отношений.
Глава государства пожелал многонациональному народу Швейцарии взаимопонимания, счастья и благополучия.